Estafados: sin vacaciones ni dinero

Germán Barbini, pasajero estafado

















Aproximadamente 70 santafesinos eligieron como destino Cancún y Playa del Carmen y confiaron sus vacaciones a ‘Maros, Empresa de viajes y turismo’ (Leg. nº 14.795). Los vuelos estaban programados para el 3 y 4 de enero de 2017 a través de las aerolíneas Avianca (con salida desde Buenos Aires) y Copa Airlines (salida desde Rosario); pero a menos de 24 horas de comenzar la travesía descubrieron que eso no iba a ser posible.Germán Barbini, uno de los pasajeros damnificados, contó al aire de Radio Uno 101.3 que se enteraron de los inconvenientes a través de una conocida que viajaba en el mismo contingente que él y su novia; a quien habían llamado para decirle que el viaje no iba a ser posible. Como se encontraban en inmediaciones de la agencia se acercaron a pedir explicaciones. Al encuentro Germán lo definió como “una mentira” ya que la mujer se contradijo en sus dichos y “terminó diciendo que nunca había aceptado ninguna transferencia, ni nada”.La situación se planteó rara desde un comienzo ya que al llegar al lugar se encontraron con la presencia de un policía dentro de la oficina, algo que no se había dado en ninguna de las otras visitas. Ante la aglomeración de personas en la puerta del local comenzaron a llegar efectivos policiales y uno de los uniformados comentó al joven que “hacía unos 10 o 15 días que esta agencia había denunciado una estafa de una empresa de México; que supuestamente ha de ser el mayorista”.Ante la evidencia de lo ocurrido, Germán relacionó varias conductas sospechosas por parte de Marcela Arévalo. “El jueves a la tarde nosotros fuimos a hacer un último reclamo porque venían diciendo ‘mañana les avisamos de los vuelos, mañana’. Venían día tras día y el jueves ya nos dirigimos bastante alterados y nos dio un código de localización para Copa que era por donde a nosotros nos tocaba. Llamamos a copa por parte nuestra y estaban hechas las reservas, entonces medianamente nos quedamos tranquilos de que los vuelos estaban”.Tras la insistencia y la presión de los pasajeros para recibir una respuesta Arévalo se comunicó con su abogado vía telefónica y, a través del altavoz con las palabras “Marcela, el jueves te presentaste a concurso” veló la situación que la mujer estaba ocultando. Y como si eso fuera poco, el viernes (día después de presentarse a concurso) cobró a pasajeros cuotas del viaje.Los 68 integrantes de esta salida grupal, en su mayoría, abonaron el total del viaje de un valor de 2.200 dólares aproximadamente. En cambio, otros se encuentran en un plan de financiación de hasta 6 cuotas con tarjeta y consiguieron detener el débito de las restantes.A este gran desconcierto y malestar, se suma el de otros pasajeros que al pasar por el lugar y ver una gran cantidad de personas decidieron averiguar qué pasaba y conocieron la situación. En este caso, se trata de viajeros con fecha de salida hacia otros destinos a fines de enero.En horas de la noche de este lunes, por orden de los fiscales los dos responsables, una mujer y un hombre, fueron aprehendidos por la Policía de Investigaciones y llevados en patrulleros hasta la dependencia.La empresa ‘Maro’ registrada a nombre de Ana Isabel Felice, factura como monotributista; lo cual no es viable ni siquiera en las categorías más altas dados los montos que se manejan en este rubro.No solo eso, sino que al buscar a la empresa ante AFIP, el organismo revela a través de su web que “No registra impuestos activos”; no pudiéndose ver a qué categoría de monotributo pertenece ni su actividad impositiva.