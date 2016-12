Recomendaciones para los conductores en este verano

Según las estadísticas de la ONG Luchemos por la Vida la Argentina ostenta uno de los índices más altos de mortalidad por accidentes de tránsito, 21 personas mueren por día; hay 7.472 víctimas fatales por año (2015) y unos 120 mil heridos de distinto grado y miles de discapacitados. Por ello la Defensoría del Pueblo de Santa Fe emitió una serie de recomendaciones destinadas a todos los conductores.Entre las principales recomendaciones se encuentran respetar los límites de velocidad, planificar tu viaje, salir con tiempo para que el mismo sea un disfrute y arribar con tranquilidad. Hay aspectos a tener en cuenta antes de salir a la ruta y otros elaborados para atender durante el viaje.Antes de salir a la ruta recordá:Verificar que los dispositivos de seguridad se encuentren en condiciones: cinturón de seguridad, frenos, apoya cabezas, paragolpes, bocina, guardabarros y neumáticos.Evitar elementos sueltos dentro del habitáculo del vehículo. El equipaje pesado debe ir en el baúl, lo más cerca posible del respaldo trasero y del piso.Llevar el equipamiento de seguridad obligatorio: matafuegos y juego de balizas triangular. También es recomendable tener criquet, rueda de auxilio, llave cruz, chaleco reflectivo, botiquín y cuarta de remolque.Tener la documentación exigible según ley de tránsito 24.449: licencia de conducir en vigencia, acompañada del DNI, cédula de identificación del automotor en vigencia (tarjeta verde) o tarjeta azul si el conductor no es el titular, póliza de seguro al día, Revisión Técnica Obligatoria actualizada vigente y, para autos autos con GNC, la autorización para utilizar ese tipo de combustible.Durante el viaje:Todos los integrantes del vehículo deben llevar puestos su cinturón de seguridad.Los niños deben viajar siempre atrás y con las butacas especiales.Trasladar la cantidad de pasajeros acorde a las plazas disponibles.No consumir alcohol, ni sustancias que alteren su atención.Evitar la fatiga al manejar, realizando paradas periódicas.No fumar mientras se conduce, ni utilizar teléfono celular.Conducir con luces bajas encendidas.En caso de niebla, encender las luces bajas y las antinieblas, reducir la velocidad en forma paulatina y aumentar la distancia con el vehículo de adelante. No encender balizas.Respetar las señales de tránsito.Mantener una suficiente distancia de frenado con el vehículo que marcha adelante.Observar espejos retrovisores y anunciar maniobras con luz de giro.Manejar con precaución. No realizar maniobras riesgosas.Otras recomendacionesAdemás, desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial aconseja que antes de salir de viaje se revise el estado mecánico general del vehículo, especialmente los frenos y demás elementos de seguridad activa y pasiva. Es preferible programar el viaje teniendo en cuenta que el itinerario elegido no presente inconvenientes de transitabilidad. Si hay niños o personas mayores, se deben prever paradas y tiempos de descanso.Es fundamental comenzar el viaje descansado y no ingerir alcohol.Es indispensable que todos los pasajeros lleven abrochado el cinturón de seguridad y que los niños viajen siempre atrás en los Sistemas de Retención Infantil (SRI) correspondientes a cada edad.La documentación reglamentaria que se debe portar es la siguiente:Licencia de conducir vigenteCédula de identificación del automotor en vigencia (Tarjeta Verde)Póliza de seguro en vigenciaUltima patente del año en curso pagaDNISi el vehículo funciona con GNC, se debe contar con autorización para utilizar este tipo de combustible