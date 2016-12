"Deadpool" fue la película más pirateada del año en Internet

La película basada en el anti héroe de Marvel y protagonizada por el estadounidense Ryan Reynolds fue la más descargada entre los sitios públicos de torrents (los archivos no oficiales que se intercambian punto a punto -P2P- para transferir contenidos), informó hoy el sitio especializado Torrent Freak.

Las primeras copias piratas de este film aparecieron a comienzos de febrero y generaron "millones de descargas durante los meses siguientes. Incluso hoy, miles de personas están todavía activamente compartiéndolas", informó la publicación especializada.

A diferencia de lo que suele hacer en sus ya clásicos ránkings de contenidos pirateados, en esta ocasión Torrent Freak no precisó el número de copias bajadas debido a "varios cambios en la vista del buscador/indexador de torrents, que volvió más difícil supervisar las descargas, por lo que una vista del conjunto tiene más sentido".

El segundo lugar del ránking lo ocupó "Batman vs Superman: Dawn of Justice", seguido por "Captain America Civil War", "Star Wars, The Force Awakens" (la única película no protagonizada por superhéroes o personajes de comics) y "X-Men Apocalypse".

Después se ubicaron "Warcraft", "Independence Day: Resurgence", "Suicide Squad", "Finding Dory" y la pre "The Revenant" (el film protagonizado por Leonardo Dicaprio que llegó a la Argentina como "El Renaciodo").

"Mientras que quienes comparten archivos suelen tener una ligera preferencia por las películas geeky, en general hay una alta correlación entre la piratería y las ventas de taquilla. Es decir, las películas de recaudación superior tienden a andar bien en los sitios de torrents", indicó Torrent Freak.

