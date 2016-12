El jefe de gabinete Marcos Peña presentó esta mañana a los designados ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne y de Finanzas, Luis Caputo, quienes reemplazarán al saliente Alfonso Prat Gay. En este encuentro con los medios dieron precisiones sobre la organización de ambos ministerios y sobre las perspectivas para el 2017.El jefe de gabinete explicó que las modificaciones introducidas en el gobierno nacional tienen como objetivo "profundizar y agilizar" las medidas para reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población.El flamante ministro Dujovne hizo hincapié en una administración más eficiente del gasto. "Vamos a contar con más recursos de los que teníamos presupuestados", afirmó, al tiempo que destacó que los objetivos de la gestión son "bajar el déficit, subir el gasto de infraestructura y disminuir impuestos distorsivos".Abordó además el tema inflación al firmar el logro en la materia "es importante", que en el segundo semestre es del 19,6% anualizado, y destacó que por primera vez se está aplicando una política antiinflacionaria "con un tipo de cambio flotante y normalizando los precios de los servicios públicos", como también remarcó que el país "ha mejorado en competitividad"."La economía ya se ha estabilizado", afirmó, aunque aclaró que "no estamos conformes, queremos que la inflación sea del 5% anual en tres o cuatro años".En cuanto al empleo público, Dujovne afirmó que "a nivel nacional no nos sobra ningún empleado público" y dijo que "de ninguna manera queremos reducir el empleo público en las provincias, queremos provincias pujantes que ya no tengan migraciones masivas que lleguen a Buenos Aires para vivir en condiciones de hacinamiento y precariedad".El designado ministro de Finanzas, Luis Caputo, afirmó por su parte que "vamos a un ratio de deuda hacia 2025 que va a terminar en 32,33 puntos del producto, menos de la mitad de lo que tienen otros países". Además, aseguró que "no hay problema con la sustentabilidad de la deuda", adelantó que el Gobierno "analiza ir a los mercados en enero" y estimó que para 2020 el ratio de deuda sobre el PBI podría estar en 33-34%".Ambos ministros asumirán sus funciones el próximo lunes.