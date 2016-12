Recreo marchó en pedido de seguridad y justicia por Germán

La movilización organizada por familiares y amigos de Germán Amoser, el joven de 22 años que falleció el pasado lunes luego de protagonizar un confuso episodio, convocó a más de dos mil ciudadanos de Recreo este jueves, bajo la consigna #RecreoDiceBasta.La convocatoria que nació en la red social Facebook, se materializó en la plaza principal de la ciudad, frente a la parroquia San Miguel de Arcángel. Luego de la lectura de un petitorio que fue firmado por los manifestantes para que llegue a manos de autoridades provinciales de seguridad, la movilización se dirigió por la avenida principal hacia la Municipalidad para luego finalizar frente a la Comisaría 16ª.Luciano Campana, uno de los organizadores de la marcha, aseguró que "la marcha fue un verdadero éxito". "Si bien en la previa no pensábamos con la presencia de tanta gente, finalmente caemos en el resumen de cuenta que la inseguridad nos golpea a todos los habitantes de Recreo. Esto es para decir basta y para volver a vivir con paz y tranquilidad como alguna vez se vivió en la ciudad", continuó agregando uno de los organizadores de la movilización.Otra de las promotoras de #RecreoDiceBasta, María José Picard, denunció que "la gente ya tiene miedo de salir a la calle. No puede ser que estemos presos en nuestras casas y los delincuentes libres cometiendo ilícitos a toda hora. No podemos ni siquiera salir a la plaza ni disfrutar del pueblo donde uno nació".Con banderas, afiches y pancartas, la población de Recreo se sumó a la movilización y se hizo escuchar. Y hasta el mismo intendente de la ciudad, Mario Formento, estuvo presente junto a los vecinos. Justamente el mandatario, en referencia a la situación de inseguridad que vive hoy la localidad, subrayó ante los presentes: "Como municipio agotamos todas las instancias administrativas y policiales en el Ministerio de Seguridad y ante la justicia". Y en relación a la muerte de Germán Amoser, sostuvo que "hay una justicia que está dejando mucho que desear".Finalmente, la histórica y multitudinaria marcha por justicia y seguridad, culminó frente a la Comisaría 16ª de Recreo y fue el propio el propio Subdirector de Policía, Diego Grasso, quien salió a dialogar con los vecinos para comunicarles que "la policía está a disposición de toda la ciudadanía".