"Cada vez que crea que se puede mejorar, haré cambios"

Las definiciones de Macri, en un reportaje a radio Mitre:En la Argentina de hoy no hay excusas para estas manifestaciones violentas. La Justicia está actuando; están identificados (los agresores); tendrán que sufrir las consecuencias de lo que hicieron. La violencia que mostraba no daba lugar, hubo premeditación.Soy responsable de exponerme. Para mí es un valor estar en contacto con los argentinos, necesito escucharlos en forma directa, que les pasa sobre todo en un año difícil, lo he hecho toda la vida. Intento mantener el vínculo directo con la gente; no me resigno a que un grupo minoritario me lo impida.Me preocupa la puerta giratoria. Algunos jueces comenzaron a aplicar la ley de flagrancia (agiliza las condenas de los que son arrestados “in fraganti” cometiendo un delito), es el camino; hay que proteger al ciudadano, no buscar la vuelta para el que delinque.No escondemos los problemas de pobreza, inseguridad, narcotráfico.La Justicia tiene que empezar a tener una actitud más proactiva y más eficiencia para la resolución de casos, es muy desmotivante para fuerzas de seguridad encontrarse con el mismo delincuente que había detenido ayer. (…) Muchas (leyes) se aplican de una manera u otra a favor de encontrar razones para la libertad al que delinquió. Décadas atrás no se salía tan rápidamente de la cárcelHa hecho una gran tarea estoy contento con el aporte, pero él de no estaba cómodo con la organización que planteamos en el manejo de la economía, yo lo sentí y le pedí la renuncia. Cuando uno no se siente cómodo se resiente el trabajo en equipo.La agenda (para 2017) va a funcionar mejor; es variada e intensa. Debe cobrar velocidad en la resolución de los temas. Ya fue el desembarco, el conocimiento del desastre recibido (Estimó) El cambio facilite y acelere las tareas que tenemos pendiente.Nunca estoy de vacaciones, mi equipo me dice que tendría que bajar el ritmo, siento tanta responsabilidad (…) la esperanza de los argentinos te lleva a que no haya realmente vacaciones ni sábado ni domingo.No necesariamente habrá más cambios. Cada vez que pensemos que se puede mejorar habrá cambios; no vamos a hacer lo ‘políticamente correcto’, palabras nefastas (…) cada vez que creamos que el equipo puede mejorar haré cambios, es responsabilidad del Presidente y la ejerzo día a día. Mi compromiso es con los argentinos; no armo equipos en base a afectos sino elijo el mejor para la tarea.Armar el gobierno poniendo distintas líneas políticas no conduce a nada. Hay que tener coherencia entre lo que se propone y se hace, con un equipo consolidado que entienda lo que está haciendo; estoy muy contento con el equipo que armamos (…) al gabinete ampliado le dije que en el segundo año espero mayor velocidad en la resolución de temas.¿Por qué preocuparnos en tener súper ministros? Porque no funcionó (…) no he cambiado lo que funciona (…) La Jefatura de Gabinete con su equipo (Marcos Peña, Mario Quintana, Gustavo Lopetegui) ejerce su tarea de coordinación. Mi modelo de trabajo busca objetivos concretos, que las cosas se resuelvan y sumar muchas tareas dentro de un ministerio no garantiza nada. Creo que este modelo (dividir Hacienda de Finanzas) va a funcionar. Si no tengo resultados haré otros cambios; intento ver todo el tiempo cuál es el mejor camino.Este gobierno no tiene todas las respuestas (…) hechos como el Brexit, las elecciones en Estados Unidos, la situación en Europa el terrorismo, China, Brasil, la revolución tecnológica son temas que necesitamos todo el tiempo estar estudiando, de qué manera nos insertamos en el mundo, generamos trabajo. Mi obsesión está en eso, la mesa 2030 con los mejores pensadores del país, traer la discusión de que manera cada sector puede generar más trabajo. Mi modelo de conducción es abierto, que cada uno traiga su idea, su propuesta; solo pedimos honestidad intelectual; no nos subestimen, porque es subestimar a todos los argentinos.Nicolás Dujovne (designado ministro de Hacienda) va a poner el acento en lograr el equilibrio. El equilibrio es uno de los grandes desafíos del año que viene. La recesión (…) no es sostenible en el largo plazo, la estamos resolviendo con deuda; tenemos que ser más productivos; el Estado tiene que funcionar, no tiene que cobrar más impuestos sino menos. (…) El 1 de enero la AFIP devolverá el IVA a los hoteles extranjeros, para ponernos a la altura de los hoteles de la región; nos quedamos sin turistas porque no somos competitivo en cada lugar que podemos reducimos impuestos. (…) Somos el primer gobierno que bajó impuestos, a las exportaciones, a las economías regionales; sacamos las retenciones a la minería, que algunos confunden: no ayudamos a las mineras sino a las provincias.Yo siento que la mayoría de los argentinos aceptó este cambio, eso me compromete más; terminamos el año con el apoyo mayoritario de los argentinos; esto no pasa en todo Latinoamérica, es un mérito de la madurez de los argentinos, entender que esto no se hace de un día al otro.Percibo que cada día estamos un poco mejor, con las obras públicas en marcha, un diciembre récord en la venta de asfalto, con una minería sustentable; está funcionando (el yacimiento) Vaca Muerta; el avance no llega en la medida que necesitaríamos, pero si ven que la ola mejora, van a tener una energía distinta.Tengo que priorizar; es necesario estar en el país; hay mucha tarea todos los años. El año próximo está (los viajes) China, Corea, Japón, Holanda, España. Va a ir un equipo a Davos; las asunciones presidenciales en Estados Unidos no son presenciadas por delegaciones extranjeras; voy a ir a Washington durante el año”.El 4,8 por ciento de déficit sobre el PBI que se registró este año incluyó una inmensa deuda flotante provocada por el gobierno anterior. Ni siquiera pagaron la Campaña Antártica. La previsión para 2017 indica que bajará al 4,2 por ciento.Tuvo razón de ser frente al gobierno tan intolerante, no había dialogo, algún sentido tenia, nuestro gobierno se sienta con todos los sectores, formales, informales, buscando la mejor solución, durante este año (el Estado) se ha hecho cargo en las rutas federales, autopistas, pero el epicentro es la Capital Federal; lo he hablando con jefe de gobierno (Horacio Rodríguez Larreta) para 2017: los ciudadanos argentinos, los que viven acá esperan un comportamiento distinto (…) hay que poner un límite, espero que este cambio se dé trabajando con cada gobernador. Confío en que Horacio está al tanto y va a tener una propuesta distinta a partir de enero”.Estamos lejos de donde tenemos que llegar, lo importante es que nos pusimos en marcha (…) no hay líderes mesiánicos, no sirven lo súper ministros; sirve trabajar en equipo. (…) Lo revolucionario es recuperar la honestidad como un valor, la gente no quiere volver a lo anterior.Siempre tuvo un problema: vive en su propio planeta, construye su propia realidad. Me han criticado este el año porque jamás he presionado a la justicia para que haga una cosa y la otra, apenas asumido fui a los Tribunales por (la denuncia) de Panamá Papers: eran actividades declaradas cuando no era funcionario. (Kirchner) quiere inventarse una realidad propia: no es perseguida política (…) tiene que ir a contestar a los jueces en absoluta independencia.El Judicial es un poder independiente, la Argentina es federal. A Jujuy se les han transmitido las críticas, ellos dicen: estamos aplicando los mismos estándares que hemos aplicado siempre en Jujuy.Con Lilita he construido una muy linda relación, profunda, afectuosa; somos distintos; ella tiene forma de trabajar que viene de hace mucho tiempo, no tiene nada que ver con un ingeniero, son visiones y procedimientos distintos; compartimos los valores y construir la República que queremos, que sea el ámbito dónde se desarrolle nuestra familia; en eso tenemos un mil por mil de coincidencia, es lo más importante y lo rescato.Tenía 24 años cuando compartí el cierre de un negocio desafortunado que tuvo mi padre. Hace 10 o 12 años no tenía relación; lo felicité (cuando ganó las elecciones presidenciales de los Estados Unidos), hablamos, fue muy afectuoso, me dijo: ‘voy a tener la mejor relación que haya tenido Estados Unidos con la Argentina’. Va a ser buena para ambos países, me quedo con esto. Las relaciones trascienden las personas. Tenemos ahora buenas relaciones, por ejemplo buenas relaciones con Uruguay que andábamos mal. Una relación debe ser buena, inteligente de mutuo beneficio.