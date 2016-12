Gentiloti afirmó que buscará un acercamiento entre el G7 y Rusia

El primer ministro de Italia, Paolo Gentiloni, aseguró este jueves que con la asunción el próximo domingo de la presidencia temporal del G7 su país buscará construir "nuevas relaciones con Rusia" que desplacen a las "lógicas típicas de la Guerra Fría".En conferencia de prensa para hacer un balance de sus primeros 15 días en el gobierno y trazar las líneas programáticas del año próximo, Gentiloni pidió "no olvidar" los logros de su antecesor Matteo Renzi en materia de seguridad y política migratoria y destacó que Italia hace "todo lo posible para prevenir" ataques islamistas."Será un año con tareas para Italia a nivel internacional. Italia entra en el Consejo de Seguridad de la ONU, asume la presidencia del G7, y en marzo celebrará en Roma los 60 años del tratado que dio origen a la Unión Europea", afirmó Gentiloni.En ese marco, el ex canciller del gobierno de su antecesor Renzi adelantó que desde la presidencia del grupo de los siete países más poderosos del mundo, Italia buscará "contribuir a generar nuevas relaciones con Rusia"."No se trata de renunciar a nuestros principios. Se trata de cortar ideas, que hay, de lógicas típicas de la guerra fría que no tienen ningún sentido en la situación actual", explicó durante el encuentro de más de dos horas con la prensa."En esto vemos también en las declaraciones previas una posible coincidencia con las nuevas autoridades de Estados Unidos, en el marco de una relación entre Italia y Estados Unidos que no cambia por un cambio de gobierno", explicó, a 22 días de la asunción del presidente electo norteamericano, Donald Trump.