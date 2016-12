La Mesa Ni una Menos Santa Fe pide la destitución de Marchi

Además, Lucila Puyol agregó que “Marchi no tomó en cuenta el protocolo para actuar ante los casos de violencia de género. Acá no se cumplió ninguna de las medidas. El fiscal Marchi fue negligente. Romina Dusso hizo todos los pasos correspondientes. El Estado no se puede desentender como lo hizo Marchi. Esperamos que el asesino tenga una condena ejemplar y que el fiscal Marchi sea destituido”.

Finalmente, la integrante de la mesa “Ni Una Menos Santa Fe” remarcó que “no puede ser que esta sociedad no se le de credibilidad a la palabra de las mujeres. Si a un comerciante le sucede algo parecido, toda la maquinaria judicial y policial se activa para buscar al agresor. No sucede lo mismo con las mujeres”.

Santa Fe - La Mesa Ni una Menos Santa Fe pide la destitución del fiscal Marchi. Lucila Puyol, militante de los organismos de Derechos Humanos e integrante de la mesa “Ni Una Menos Santa Fe”, expresó que “hace mucho tiempo que venimos trabajando en la erradicación de la violencia de género. Exigimos que se cumplan las leyes existentes que nos protegen. Le pedimos al fiscal general De Olázabal que inicie un proceso de investigación y de remoción del fiscal Marchi. También, ya lo denuciamos penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”.