El MPA identificó más autores de homicidios

El 63,7% promedio de individualización formal en homicidios logrado en toda la provincia de Santa Fe es comparable con lo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (United States Department of Justice) denomina “tasa de esclarecimiento”. En el informe “Tendencias de homicidios en Estados Unidos, 1980-2008” (Homicide Trends in the United States, 1980-2008”) publicado en 2011, se detalla que fueron esclarecidos el 64% de los homicidios cometidos en 2008.

Por su parte, los resultados de las investigaciones de homicidios en la provincia también son similares a los informados en el Informe Global de Homicidios publicado por Naciones Unidas. Según la investigación, la tasa de esclarecimiento en todo el mundo para el año 2012, apenas supera el 60%.

Avance de las investigaciones

“El índice de individualización formal es un indicador dinámico que se va modificando con el paso del tiempo a raíz del avance del trabajo de los fiscales”, aclararon el secretario de Política Criminal y Derechos Humanos, Gustavo González, y el director de Política Criminal, Augusto Montero. “Por tal motivo, para realizar una correcta interpretación, se debe comparar el indicador de individualización formal a lo largo de los años. Es decir, considerando el mismo universo de casos, contrastar el índice de 2014 con el de 2015, y así sucesivamente. De esta manera se podrá tener, año tras año, una “fotografía” del estado de las mismas investigaciones, pero también se podrá observar el grado de avance logrado por los fiscales sobre el mismo universo de hechos”, agregaron los funcionarios de la Fiscalía General del MPA.

González y Montero indicaron que “hasta el momento, se realizaron dos informes de Homicidios que corresponden a los hechos y las investigaciones de 2014 y de 2015. Por lo tanto, el avance de las investigaciones puede comenzar a observarse sobre los homicidios ocurridos en 2014 y cuyas investigaciones comenzaron en dicho año”.

Los funcionarios señalaron que “para los departamentos La Capital y Rosario es posible intentar una comparación de la tasa de individualización formal que se había conseguido en los primeros seis meses de 2015 en relación con los homicidios de 2014 y el índice obtenido para los casos de 2015 en un período similar –hasta mediados de agosto de 2016”.

En tal sentido, González y Montero agregaron que “según el Informe de Homicidios 2014, el índice de individualización formal al momento del corte temporal realizado para dicho trabajo –30 de junio de 2015– era de 48% en el departamento La Capital, y 47,2% en el departamento Rosario”. Por su parte, finalizaron que “si se consideran estos porcentajes en relación con las investigaciones de 2015 –al 20 de agosto de 2016–, se observan índices un poco mayores, que revelan una mejora en la respuesta llevada adelante por los fiscales: en el departamento La Capital llegó a 57,2% y en Rosario a 62%”.

Definición

El informe presentado considera “homicidio” a todos aquellos casos en los que una persona causa la muerte a otra haciendo un uso intencional de la violencia. La definición incluye todos los casos de homicidios dolosos o sucedidos en el contexto de otro delito doloso. En tal sentido, además de las definiciones de homicidio simple y homicidio agravado del Código Penal Argentino, se contemplan los cometidos en ocasión de robo y todo otro que resulte consecuencia de otro ilícito.

Mesa de trabajo

El Informe de Homicidios 2015 presentado por el MPA se realiza anualmente desde 2014. Contiene información consolidada en base a los datos aportados por los legajos de investigación fiscal que realiza el MPA; los informes de defunción enviados por el Registro Civil al área de Estadística del ministerio de Salud; y de los registros de la policía provincial y de las autopsias del Instituto Médico Legal (información que administra la subsecretaría de Investigación Criminal de la secretaría de Investigación y Prevención de Delitos Complejos del ministerio de Seguridad).

El Informe de Homicidios se realiza a partir del cotejo de los datos de todas las instituciones que participan del trabajo. Es una experiencia inédita en el país. No hay otra provincia, agencia o repartición pública o privada que desarrolle una triangulación como la que hacemos desde el año pasado en Santa Fe.

Esta metodología tiene la gran ventaja que permite lograr el mayor nivel posible de validez y confiabilidad, porque incluye todos los organismos estatales que actúan ante la comisión de un homicidio.

En casi tres años de trabajo, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) logró alcanzar los estándares internacionales de individualización de autores de homicidios. Según datos incluidos en el Informe de Homicidios 2015 que realiza la institución junto a los ministerios de Salud y Seguridad de la provincia, en el 63,7% de los homicidios ocurridos en 2014 fue identificado formalmente al menos una persona como presunto autor de la muerte violenta.