“No se ordenó detenerlo porque el delito no lo permitía”

En diálogo con la prensa, Jorge Nessier, fiscal regional, expresó que “Romina Dusso nos dijo que había denuncia previas pro violencia de género. Una de ellas era de hace dos años y otra de unos meses. Estos antecedentes no constan en el Ministerio de la Acusación. Ya le solicitamos a las comisarías que habrían intervenido que nos informen. Ellos no tienen nada”.Consultado sobre la forma en la actuó el fiscal Marchi, Jorge Nessier sostuvo que “venimos evaluando la intervención del fiscal Marchi. Tenemos entendido que el Hospital Cullen le informó que eran lesiones leves. Además, romina manifestó que se iba al departamento del padre, un lugar donde se sentía segura. El protocolo exige que se respete la voluntad de la mujer”.Finalmente, el fiscal regional remarcó que “Feruglio nunca fue aprendido. No se ordenó la detención porque no se daban los parámetros que hoy nuestro Código Procesal Penal requiere para ordenar una detención. El delito que se le podría atribuir eran lesiones leves; esto no conlleva la posibilidad de detenerlo”.