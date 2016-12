Declaró en cámara Gesell la hija de Carlos Baldomir

El Tata ingresó a la sala y los flashes de las cámaras se confundieron con su ropa clara. Fue pasando por varios estados de ánimo. Se lo vio suspirar como buscando aire, bostezar en por la extensión de las alocuciones y al terminar con esa mirada dura de un boxeador frente a su contrincante. Casi tres horas duró el debate en la Cámara de Apelaciones por el pedido de libertad en la causa en la que lo investigan por el presunto abuso sexual de su hija. Su defensor planteó varias irregularidades. La otra parte pidió escuchar a la víctima.El 29 de abril de 2016, una de las hijas de Carlos Baldomir lo denunció por presunto abuso sexual. Los fiscales Omar De Pedro y María Lucila Nuzzo comenzaron la investigación y el 17 de noviembre se ordena la detención del acusado en la localidad bonaerense de Junín. La jueza de 1ra Instancia, Sandra Valenti, ordenó la prisión preventiva del acusado la cual fue apelada por los abogados defensores Luis Leopoldo y Luis Federico Hilbet. Poco después se constituyó el Dr. Alejando Otte como querellante de la víctima.Como la defensa técnica fue quien solicitó discutir la medida cautelar, el camarista Jorge Andrés le dio en primer término la palabra al Dr. Hilbert quien propuso que se declare nula la resolución de 1ra Instancia; se la revoque o se le conceda la libertad a Baldomir. En total unas 8 personas (un músico, un periodista y empresarios reconocidos en la ciudad) fueron propuestas como fiadores y otras cinco como guardadores del hombre que desde el 22 de noviembre pasado permanece bajo la medida cautelar.“El proceso está contaminado. En primer lugar, la resolución de la jueza no contaba con los elementos suficientes para la preventiva y se provocó un daño irreparable al estar privado de la libertad sin fundamentos lógicos. Por otra parte, el fiscal no respetó el Protocolo para el abordaje de los delitos de integridad sexual. Llegamos hasta acá sólo con una entrevista a la chica y cualquiera se da cuenta de que no son palabras de una niña de 14 años”, comenzó su alocución el Dr. Luis Hilbert en representación del imputado.El abogado defensor del ex boxeador sostuvo que no hubo examen físico ni informe de Salud Mental de la joven. “No se puede decidir la libertad sin haber realizado la Cámara Gessell. Encima en la orden de detención se realiza un relato de los hechos a sabiendas de todo el circuito por el que pasó el trámite. Ha llegado a saberse en todo el mundo como que Baldomir es un mono peludo al que tenemos que traer enjaulado”, agregó mientras el acusado se agarraba la cabeza sin mirar al público pese a que estaba parte de su familia.Una hora después de comenzado el debate, el fiscal Omar De Pedro tomó la palabra y acusó Hilbert de no conocer la causa. Le repitió la atribución de los hechos por el que se encuentra acusado el ex campeón mundial de Box y pidió no perseguir a la denunciante. “Tiene nombre y apellido. Está sufriendo y estamos preocupados”, dijo. Por su parte, la Dra. Nuzzo leyó parte de la entrevista de contención realizada por personal del Centro de Orientación a la víctima y fustigó: “parecería que hay que investigar a la víctima”.“El niño tiene derecho a ser escuchado. El artículo 160 del Código dice que ante una situación de urgencia o necesidad se puede realizar una entrevista con personal idóneo. ¿Es verdad lo que dice la niña. Sí porque la psicóloga lo dictaminó. La propia jueza de la Investigación Penal Preparatoria dijo que es muy revelador el relato de la niña”, insistió De Pedro. Y cuestionó la libertad del acusado no sólo por riesgos procesales sino por una serie de antedecente en Juzgado de Familia.“Decir que los testimonios no tienen valor cuando son relatos ordenados. ¿Saben el valor que tiene ella al seguir adelante? ¿Cómo podrá concurrir a la Cámara Gessell del 27 de diciembre próximo?. A lo mejor ni viene pensando en que esto pasa apenas cuando empieza a ver la respuesta de la Justicia para ser escuchada”, exclamó el Dr. Alejandro Otte en representación de la víctima y suplicó: “”ella sufrió abuso desde los 7 años, les pedimos que nos den sólo 5 días para que ella puede hablar. Ahí van a tener prueba”.Recordemos que la medida de prueba está prevista para el 27 de diciembre de este año por lo que el camarista deberá resolver en medio de la situación. “Baldomir tiene gente influyente del ámbito del medio que se ofrecieron como fiadores. Su hija solo tiene a su familia, y la Justicia”