Carlos Rivero, Secretario Gremial de La Bancaria Seccional Santa Fe

Los trabajadores de La Bancaria contemplaban una medida de fuerza para los últimos días del 2017. No obstante, según informó Carlos Rivero, Secretario Gremial de La Bancaria Seccional Santa Fe, que es probable que no se concrete. “Se estaría levantando porque ya se fijó una próxima reunión para el mes que viene”, detalló.El encuentro tiene como fecha probable el cuarto día del mes de enero y en la misma se buscará “arreglar lo que sería la parte del preacuerdo paritario para enero, febrero, marzo y abril que es lo que estaría faltando que ya la otra banca firmó”.Si bien falta definirlo hay un gran porcentaje de que el paro no se lleve adelante dado que el pasado lunes, tras una reunión en el Ministerio de Trabajo, la Banca Internacional y el Banco Central acordaron abonar la segunda parte del bono en los primeros días de 2017.