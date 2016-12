Pablo Jukic, secretario de Transporte de la provincia, expresó que “nosotros pregonamos la mayor conectividad tanto para Rosario como para Santa Fe. Estamos mejorando el aeropuerto de sauce Viejo para estar mejor preparados para recibir más vuelos. No sólo necesitamos más conectividad con Buenos Aires también con el resto del país”.

Además, Pablo Jukic agregó que “una sola aerolínea no puede cubrir todo el país. Hoy necesitamos 3 o 4 vuelos diarios desde Santa Fe a Buenos Aires. Lamentablemente, Aerolíneas no tiene dinero para ampliar sus servicios. No podemos ser rehenes de la política comercial de la compañía de bandera. Por lo tanto, hay espacios para abrir el juego a otras aerolíneas”.

Consultado sobre si hay empresas interesadas en al ruta aérea Santa Fe- Buenos Aires, el secretario de Transporte de la provincia señaló que “hay dos empresas que están muy interesadas en los vuelos Santa Fe – Buenos Aires y a algunos otros lugares del país”.