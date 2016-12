Cómo reaccionó la dirigencia política a la salida de Alfonso Prat-Gay del Gobierno

El Gobierno resolvió pedirle la renuncia al ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, luego del último cortocircuito que significó la discusión por la ley de modificación de Impuestos a las Ganancias, y lo reemplazará con Nicolás Dujovne y Luis Caputo. Luego del anuncio, la diputada nacional y una de las aliadas dentro del frente Cambiemos, Elisa Carrió, expresó que "son buenas las designaciones de los nuevos ministros realizadas por el Presidente Mauricio Macri"."En particular, es un gran acierto la de Luis Caputo. Me parece extraordinaria porque fue la persona que negoció la deuda", destacó Carrió, según consigna Noticias Argentinas.En tanto, el ex minsitro de Economía, Axel Kicillof, aseguró ante la consulta de Infobae: "No me parece verosímil que haya sido una decisión de Macri la renuncia, en el primer día de vacaciones del Presidente. Por algún motivo que desconocemos, pero que podemos inferir, la renuncia la hizo Prat-Gay, que decidió irse de un portazo, y ante eso reaccionó el Gobierno tratando de disimularlo"."Siguen subdividiendo el Ministerio. La aplicación de un programa económico no trae muchas novedades. Si lo describo, es abrir la economía, liberalizar la entrada y salida de capitales, reducción fuerte de salarios, fuerte reajuste tarifario, un programa recesivo, inflacionario y desindustrializador. La verdad que estas medidas ya se aplicaron algunas veces en la Argentina. Lo dijo el ex ministro (Roberto) Lavagna y yo lo vengo diciendo desde diciembre del año pasado. Las mismas medidas traen las mismas consecuencias, ahora, en el \'75-\'76, en los \'90, lo mismo que en otros países como Grecia y España. Este es un plan neoliberal"