Turquía incrementa su presencia en la ciudad de Al Bab, donde el Estado Islámico mató a 30 civiles

Así lo informó un comunicado del Ejército turco que precisa que el EI minó las carreteras de salida de Al Bab para forzar a los civiles a quedarse en el territorio bajo su control.Según el texto, reproducido parcialmente por la agencia de noticias EFE, las fuerzas turcas destruyeron 113 objetivos del EI en la zona: minas, puestos de control y almacenes.Turquía incrementó su presencia en Al Bab en el marco de la operación militar "Escudo del Éufrates", lanzada en agosto en el norte de Siria con el objetivo de expulsar a los yihadistas y a las guerrillas kurdas de la zona fronteriza entre Siria y Turquía.Hoy, Ankara envió otros 500 soldados de las fuerzas especiales para acelerar su ofensiva, informó hoy el diario Yeni Safak.Según el rotativo, cercano al Gobierno islamista turco, con este envío el número de soldados desplegados alrededor de Al Bab asciende a unos 1.100.Este anuncio se produce mientras crecen las quejas turcas por la falta de apoyo aéreo de la coalición internacional liderada por Estados Unidos en su operación contra el EI.Ibrahim Kalin, portavoz del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dijo a la prensa en Ankara que "sin razón legítima es inaceptable no dar apoyo aéreo"."Lamentablemente vemos que la comunidad internacional no está cumpliendo con su responsabilidad", agregó el portavoz, informó la emisora CNNTürk.Kalin destacó además que Turquía intensificó su operativo sobre Al Bab y que con el apoyo del Ejército Libre Sirio (ELS) fueron abatidos en la última semana 226 combatientes del EI.También insinuó que derrocar al gobierno de Bashar Al Assad podría haber dejado de ser prioritario para Turquía.Durante años, Erdogan impulsó un derrocamiento de Bashar Al Asad como presidente de Siria, pero este objetivo ya no parece tan nítido en la estrategia del país euroasiático, un desplazamiento que se produce de modo paralelo a un acercamientgo a Rusia, aliada de Al Assad.En tanto, el opositor Ejército Libre Sirio (ELS), que lucha junto con las tropas turcas en el norte de Siria, también ha enviado a unos 1.400 combatientes adicionales a Al Bab, procedentes de Alepo, que cayó recientemente en manos del Ejército regular sirio.En total, murieron 37 militares turcos en la Operación "Escudo del Éufrates" hasta ahora, 16 de ellos el pasado miércoles.Estas muertes y la aparición de un video del EI en el que son quemados vivos dos supuestos soldados turcos ha presionado al Gobierno de Ankara para alcanzar un éxito militar allí.