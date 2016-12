Este domingo se realizará la audiencia imputativa al asesino

El fiscal Jorge Nessier aseguró en la tarde de este sábado que mañana al mediodía se realizará la audiencia imputativa al joven detenido por los crímenes ocurridos en el edificio de 25 de mayo al 1600.Nessier aseguró este sábado por la tarde en una conferencia de prensa que "estamos tratando de establecer la relación de los dos hechos, el de calle 25 de mayo y el de Sauce Viejo, en el marco de esa investigación cerca del mediodía, la joven intentaba comunicarse con su madre en Sauce Viejo y como no lo lograba fue la policía hasta el lugar y se constató que se encontraban sin vida la mujer y su pareja. Es así como se descubre que con un arma blanca provocó las heridas a ambos. En la tarde se estaban haciendo las dos autopsias de la mujer y la pareja".Más adelante, indicó por Aire de Santa Fe que "hasta el momento no hay más elementos que vinculen los hechos. En Sauce Viejo se secuestró partes de un arma blanca en el lugar y en el cuerpo de las víctimas. En tanto en Santa Fe se secuestró un cuchillo de supervivencia. Con la investigación se tratará de dilucidar si la misma persona fue el que cometió los hechos. No tenemos una hora exacta de cuando ocurrieron los crímenes en Sauce Viejo".Con respecto a las denuncias de violencia, el fiscal dijo que "la joven ex pareja del asesino vivía en Sauce Viejo, había un reclamo económico y hubo una agresión con lesiones leves este viernes, es así como la joven manifestó encontrarse en el domicilio de su padre y por eso no hubo ninguna medida porque no vivía más con el agresor".También mencionó que "no tomamos contacto con el imputado ni hubo ningún tipo de declaración. Con respecto a la audiencia imputativa se llevará a cabo mañana domingo cerca del mediodía. Allí se le dará a conocer el hecho de que se lo acusa. Desde el momento que fue trasladada desde el departamento la joven fue atendida en el hospital Cullen y declaró en la fiscalía, brindándole el área de la mujer contención a ella y todo el grupo familiar".Finalmente Nessier expresó que "tenemos la declaración testimonial de las personas vinculadas en el hecho y los elementos secuestrados, además de la declaración del acusado a personal policial. En las escaleras y ascensores hay rastros de sangre y eso es porque una de las mujeres pidió auxilio perdiendo sangre. El imputado tenía algunos antecedentes de violencia y ellos se habían separado hace un año, el joven trabajaba y estudiaba. Hasta este momento estamos previendo los hechos en relación a la muerte de las dos personas de calle 25 de mayo y seguimos investigando las de Sauce Viejo".