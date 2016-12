Se cumplió un año de la desaparición de Maximiliano Sosa

Maximiliano Sosa Claudia Iturre, Periodista FM Alternativa, Ceres

El 21 de diciembre de 2015 se daba a conocer la desaparición Maximiliano Sosa, en horas de la siesta. El menor de 3 años faltó de su hogar sin dejar rastro y despertó conmoción en toda la sociedad de Ceres, lugar del que es oriundo.Tras intensos operativos de búsqueda con fuerzas de todo el país, un año después poca es la información que se tiene sobre lo ocurrido. No hay rastros de su paradero actual o si ya no se encuentra con vida.El único avance en la causa ocurrió el pasado 29 de julio cuando se detuvo a la abuela del menor y a su esposo. La mujer es la principal sospechosa de la desaparición de Maxi tras conocerse unos llamados telefónicos en los que lo mencionaba.A mediados de diciembre, los abogados de los acusados pidieron que se libere a la mujer; lo que provocó un gran enojo a todos los que, desde hace un año, se comprometen con la búsqueda de Maxi. Aún no se ha determinado si se le concederá la libertad o no, se estima que se resolverá en los próximos días.