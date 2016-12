LOS PRIMEROS CANDIDATOS DEL BAILANDO 2017

Una de ellas es Guillermina Valdes. El propio conductor postuló a su mujer para la competencia. "Me encantaría que esté. Es muy buena bailando", afirmó la estrella de la TV. Habrá que ver qué dice la modelo ante la oferta de su pareja ya que ella es algo reticente a la exposición mediática.

Nai Awada, sobrina del presidente Mauricio Macri, también se postuló para ser participante del Bailando 2017. "Este año me convocaron para el \'cha cha cha\' de a tres, pero no pude ir. Si el año que viene me vuelve a llamar, seguro lo consideraré", manifestó la actriz.

Por otro lado, tal como ocurrió este año con Fede Bal y Laurita Fenández, el año próximo Pedro Alfonso y Flor Vigna podrían competir nuevamente en el Bailando para revalidar el título. De todos modos, los flamantes campeones aún no se manifestaron sobre esa posibilidad. Tampoco está descartado que estén en la edición 2017, pero cada uno por su lado.

Seguramente, durante el verano, seguirán apareciendo nombres de posibles candidatos para el programa de mayor audiencia de la televisión argentina. Para figuras confirmadas… ¡aún falta!

A pocas horas de la final del Bailando 2016 comenzaron a aparecer los primeros nombres para la edición 2017 del certamen de ShowMatch. El pasado lunes, Marcelo Tinelli confirmó que estará en la pantalla de El Trece el 15 de mayo y empezaron a circular los nombres de las posibles figuras.