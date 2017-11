El presidente Macri volverá a recibir a los gobernadores para firmar un acuerdo nacional

El gobierno nacional y las provincias podrían este jueves arribar a un entendimiento sobre las reformas fiscales y tributarias que impulsa el Ejecutivo. El ministro del Interior Rogelio Frigerio y los gobernadores intentarán ajustar los detalles que no quedaron cerrados en la larga reunión que se llevó a cabo ayer en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y al mediodía los mandatarios serán recibidos nuevamente por el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada.

Tras el encuentro de la semana pasada del jefe de Estado con casi todos los gobernadores -faltaron Alicia Kirchner, Omar Gutiérrez y Alberto Rodríguez Saá-, el Gobierno quiere cerrar hoy el capítulo de las reformas, que se aceleraron tras las elecciones del mes pasado en las que el oficialismo obtuvo un contundente respaldo en las urnas.

La reunión de ayer contó con la participación de Rogelio Frigerio, quien se sumó cuando el encuentro atravesaba su tercera hora. Acompañado por su viceministro, Sebastián García de Luca, y Alejandro Caldarelli, secretario de Provincias del Ministerio del Interior, el funcionario se apersonó porque había trascendido que los mandatarios querían suspender el encuentro previsto para hoy. A partir de su llegada, las discusiones siguieron durante varias horas más, hasta que se resolvió pasar a un cuarto intermedio.

Rogelio Frigerio, el encargado de ajustar detalles con los mandatarios (Nicolás Aboaf)

"Estamos muy cerca de cerrar el acuerdo fiscal con las provincias. Casi todos los puntos están acordados" , dijo Frigerio al salir de la reunión en el CFI. No fue lo mismo que opinaron algunos gobernadores del PJ como Sergio Uñac (San Juan) o Lucía Corpacci (Catamarca), entre otros. En el medio del optimismo y pesimismo moderado, hubo una gran cantidad de mandatarios que se apoyaron en la frase "hay voluntad política para acordar".

No obstante, la discusión tiene dos puntos de tensión todavía insalvables: los fondos millonarios por juicios a la Nación que reclaman las provincias y la actualización del Fondo de Reparación Histórica del Conurbano que pide la administración bonaerense.

Por un lado, el Gobierno aspira a que los gobernadores desistan de los juicios cruzados entre la Nación y las provincias. Son 56 procesos que podrían significar hasta $340.000 millones y no todos los representantes de las provincias están dispuestos a ceder.

El segundo conflicto tiene que ver con que la Casa Rosada está dispuesta a compensar a la administración de María Eugenia Vidal con los $65.000 millones de pesos anuales que reclama para esa partida especial. En este caso, el dinero saldría de las arcas del Estado nacional, pero este es un tema que genera mucha crispación entre los gobernadores del PJ ya que no ven como "discriminatoria" esta idea.

Tras la larga reunión, el gobernador peronista de Córdoba, Juan Schiaretti, afirmó: "Estamos cerca de lograr un acuerdo porque se han acercado las partes. Mi impresión es que con un poquito de sentido común se podrán resolver las pequeñas diferencias y llegar a un acuerdo" porque "hay buena voluntad de todas las partes".

En una línea similar se expresó el mandatario de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien aseguró que el "90% está para firmar". "La idea es firmar un acuerdo de verdad, con letra chica, escrito, con todos los datos porque no es un acuerdo de buenas intenciones", agregó.

Mauricio Macri reunido con gobernadores esta semana en Casa Rosada

También los peronistas Gustavo Bordet (Ente Ríos) y Sergio Uñac (San Juan) remarcaron que "algunos puntos que se resolverán mañana (por hoy)", pero ambos se mostraron optimistas hasta con el acuerdo sobre el Fondo del Conurbano en el marco de discusión federal de la distribución de los recursos. En ese sentido, Bordet afirmó: "Avanzamos mucho en todos los puntos que teníamos diferencias aunque todavía hay algunas cuestiones técnicas que tenemos que resolver, pero creo que podemos avanzar en un acuerdo y por eso soy optimista".

Por parte de los gobernadores oficialistas, al retirarse de la maratónica reunión, el mandatario jujeño Gerardo Morales (Cambiemos) reafirmó que las negociaciones "están avanzando" porque hay un "buen camino del diálogo", ya que además "cada provincia tiene temas puntuales que resolver".

En el global del paquete de reformas que impulsa Macri con los gobernadores hay muchos puntos que ya se cerraron. Entre otros, incluir el financiamiento del déficit de las cajas previsionales no transferidas; la derogación del artículo 104 del Impuesto a las Ganancias; la ley de cheque al 100% para el Anses; una rebaja de impuestos distorsivos y la idea de acompañar la ley de responsabilidad fiscal que impulsa Macri.

En relación a los ingresos brutos, hoy hubo un consenso para que haya una baja gradual de ese gravamen, que la actividad primaria quede exenta y que al comercio se le grave en un 5%.

La actividad en el CFI comenzó por la mañana con una reunión de los ministros de Economía de las provincias y al mediodía comenzó la de los gobernadores que, con la llegada más tarde de Urtubey, llegaron a ser 20. La gran ausente fue la Provincia de Buenos Aires, ya que no estuvo su gobernadora María Eugenia Vidal ni representante alguno. Los gobernadores que no estuvieron presentes, pero enviaron a un representante fueron sólo cuatro: Santa Cruz, Santiago del Estero, Chaco y San Luis. También hubo dirigentes peronistas que asistieron al encuentro en el CFI, como el jefe de la bancada peronista en el Senado, Miguel Pichetto; el senador Juan Manuel Abal Medina; el diputado nacional Diego Bossio y el ex diputado nacional Jorge Yoma, entre otros.