Ayer el ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, criticó en una dura carta a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por haber conformado su espacio político, Unidad Ciudadana al que calificó de "construcción berreta". Un día después de haber escrito la misiva, el ex funcionario aclaró que quiere continuar al lado de la ex mandataria aunque afirmó que sus dichos podrían ser su "parte de defunción".

En una entrevista con Radio del Plata, Fernández confesó: "No me siento bien, me han dejado fuera de la campaña", en referencia a las pasadas elecciones legislativas. Asimismo, reconoció que "hace un montón que no hablo con Cristina".



"Hay un montón de compañeros que están disgustados con muchas cosas, porque enfrentamos un gobierno de profesionales en hacer campañas, que no ahorran un centavo en tapar la catástrofe que están haciendo y descalificar al otro, y necesitamos mayor profundidad para afrontar esto", sostuvo el ex jefe de Gabinete.



Pese a su carta de ayer, Fernández consignó: "Yo sigo creyendo en Cristina, estoy convencido de que es el mejor cuadro de la Argentina y la única que puede dar vuelta esta catástrofe". El exfuncionario precisó que no tiene la intención de alejarse de Unidad Ciudadana: "Escribí esta carta porque creo en ella y porque no me voy de acá, intenté mil veces hablar esto y nunca tuve oportunidad".



Para el ex intendente de Quilmes "seguro esta carta sea un parte de defunción, sé que a muchos no les ha caído nada bien y no lo ven de la misma forma que yo".



En la carta, Fernández planteó que había "leales presos y traidores que disfrutan de las mieles de su entrega" y que se había dejado de lado a "muchos dirigentes estigmatizados". En ese sentido, se refirió a las detenciones del ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex vicepresidente Amado Boudou aseguró que "es un tema instruido por el Poder Ejecutivo". "En Diputados, nadie puso la cara para defender a Boudou", lamentó del ex ministro de Economía de quien dijo que "lo han exhibido de una manera criminal".



Además, confesó sentirse uno de los que dejaron de lado: "Yo me siento un dirigente estigmatizado y si eso ha pasado es porque he puesto el cuerpo cientos de veces y eso tiene que ser reconocido". "Cuando hablo de lealtad no hablo de impunidad. Cada uno debe presentarse en la Justicia", puntualizó