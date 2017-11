Este martes, en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, Catherine Fulop se mostró muy conmovida por el mal momento que parte de su familia está pasando en Venezuela

"Mi mamá tiene ahora un virus que le ataca los nervios, y encima yo de acá desde Argentina no puedo enviar medicamentos".

En seguida, se refirió a la defensa que Maradona hizo sobre Nicolás Maduro: "En Venezuela hay gente que se está muriendo porque faltan medicamentos. Yo quiero pensar que Maradona está mal informado para poder perdonarlo". Y añadió: "Los Argentinos tenemos que unirnos y que el malo pague".

"Hay que cuidarnos de las cosas que decimos, porque muchos hablan sobre el comunismo y el socialismo que ha sido comprobado su fracaso en la historia", opinó luego.

Más tarde, le pegó duro al ex ídolo argentino: "Mucha gente habla de esto y después comen con la derecha, les encanta viajar en BMW y después hablar con la izquierda".

"No sé por qué Maradona me insulta porque yo me fui de mi país. Me fui de mi país porque se había dado un golpe de Estado donde murieron 300 personas, Chávez era un golpista con un plan, el Plan República para adueñarse de Venezuela".

"No sé por qué miente Maradona, no sé qué le cuentan a Maradona", dijo sobre las disparatadas acusaciones de Diego.

"No me quiero poner agresiva, quiero resaltar sus cosas buenas cuando reconoce un hijo o hace algo bueno por alguien", concluyó.

Cabe destacar que días atrás, entrevistado por Telesur, Maradona aseguró ser "un soldado" del presidente venezolano. En sus declaraciones, el hombre abrió fuego contra El Presidente Macri, El Puma Rodríguez y Cathy Fulop, de quien dijo: "Catherine Fulop hizo 70, 80 contratos en mi país, vive en mi país con su marido. A la familia la respeto, pero ella se ha llevado muchos dólares de mi país. Entonces que no me critique si yo vengo a Venezuela a hablar de fútbol", lanzó, antes de expresar que a la mujer de Oba Sabatini "le pinta mal el frasco, le pinta el frasco de la diva o de la locura". Terrible.

