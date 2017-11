Se deshizo en honores con el presidente chino y viceversa, después se peleó con el presidente chino y viceversa. Primero amenazó a Corea del Norte y después ofreció una mesa de diálogo. En el medio proclamó "America First" en un foro de apertura multilateral, pero al mismo tiempo firmó multimillonarios acuerdos de intercambio. Entre sus habituales contradicciones, el presidente de EE.UU, Donald Trump, calificó hoy de "tremendamente exitosa" su primera gira por Asia, que concluyó hoy en Manila tras 13 días de encuentros. Y ahora regresa a casa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Manila, Filipinas, donde cerró su gira de 13 días por Asia./ dpa

"Creo que va a dar unos frutos increíbles", dijo Trump poco antes de abordar el Air Force One, en referencia a su cuarto viaje internacional y el primero por Asia, que lo llevó a Japón, Corea del Sur, China, Vietnam y Filipinas, donde hoy termina la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Además de los líderes de los países de la ASEAN, la cita en Manila ha reunido a los presidentes o primeros ministros de EE.UU, China, Corea del Sur, Japón, India, la Unión Europea (UE), Rusia, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y la ONU.

La ASEAN está formada por Birmania (Myanmar), Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam.

El mandatario estadounidense insistió hoy en que "EE.UU está abierto al comercio, pero al comercio recíproco" con sus socios de Asia y el Pacífico, y anunció que a su llegada a Washington emitirá una extensa declaración para explicar los logros alcanzados en esta y otras materias.

I will be making a major statement from the @WhiteHouse upon my return to D.C. Time and date to be set.

Trump aseguró el domingo haber cerrado contratos para EE.UU por valor de 300.000 millones de dólares y prometió reducir "muy rápido y de manera muy sustancial" el déficit comercial de su país con los mercados de Asia Oriental.

A la espera de un informe más extenso a su llegada, el presidente publicó hoy el siguiente tuit: "Tras mi gira por Asia, todos nuestros socios comerciales saben que las reglas han cambiado. EE.UU. debe ser tratado de manera justa y recíproca. ¡Los déficits masivos de COMERCIO deben reducirse rápidamente!".

After my tour of Asia, all Countries dealing with us on TRADE know that the rules have changed. The United States has to be treated fairly and in a reciprocal fashion. The massive TRADE deficits must go down quickly!