POR LA PLATA DE LA TV, LOS ÁRBITROS COBRARÁN $ 20.000 POR PARTIDO

Árbitros y asistentes de Primera División recibieron un aumento del 41,7% por cada partido dirigido, retroactivo a la primera fecha de la Superliga.

La cifra se acordó la semana pasada en una reunión que mantuvieron el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el secretario general de la Asociación Argentina de Árbitros, Federico Beligoy. Más allá que Guillermo Marconi, titular del Sadra, no participó del cónclave, el incremento regirá también para sus afiliados.

De esta manera, un árbitro de Primera División pasará a cobrar $ 20.000 por encuentro, cuando venía percibiendo $ 12.000. En tanto que los jueces de línea percibirán $ 8500 contra los anteriores $ 6000, según se informó desde la agencia NA.

El arreglo es sólo para los árbitros que dirigen en el naciente torneo, que por otra parte perciben un sueldo básico a nivel mensual, aunque ese ítem no será actualizado hasta que se llegue a un entendimiento en la paritaria general con la AFA.

Vale la pena mencionar que en la previa del inicio de la Superliga y una vez cerrados los contratos de televisión, los referis internacionales habían pedido un aumento del 500%.

Los jueces de la B Nacional y las categorías inferiores recibirán un aumento en las próximas semanas, cuando se cierre la negociación con la AFA.

De alguna forma, se puede decir que esta es la segunda paritaria más elevada, por detrás de los aeronavegantes de Latam, que cerraron un 44%, mientras que la tercera fue la del Sindicato del Seguro, que acordó 35%.

En este sentido, Federico Beligoy, consultado por el sitio especializado "Doble Amarilla", aclaró que "No hubo paritarias. Ni se acordó ningún aumento. Desde el inicio de la Superliga, al dirigencia se comprometió a hacer una actualización, en consecuencia de los ingresos mayores que obtuvo por la Superliga. Se acordó eso, y se retrasó hasta que se sentaron Elizondo y Tapia. Nada más. No hubo mesa chica, ni paritaria. Yo no me reuní con Tapia, me reúno todas las semanas con él", afirmó.

"Acá lo que pasó es que al inicio de la pretemporada de este año, vino el presidente de AFA y le dijo a los 50 árbitros, los de la Triple A y los del Sadra: Muchachos, quédense tranquilos, que nosotros vamos a hacer una reestructuración de sus honorarios, porque desde que se inicie la Superliga habrá un ingreso mayor y ustedes son parte de la Superliga. Listo. Quedó ahí, en stand by. No molestamos, no preguntamos, no dijimos nada, producto que había otras prioridades. Lo más importante era que se clasifique Argentina. Clasificó Argentina y, a la semana, nos avisaron que se iba a producir esto. Nada más", insistió Beligoy en su enérgica desmentida.