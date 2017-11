AGÜERO, EL DEBUT DE LO CELSO Y LA DUDA DE SAMPAOLI ANTE RUSIA

El director técnico del seleccionado argentino, Jorge Sampaoli, decidió el regreso de Sergio Agüero y el debut de Giovani Lo Celso, al tiempo que mantiene una duda en defensa para el amistoso del sábado próximo ante Rusia en el estadio Luzhnikí de Moscú.

El santafesino repitió hoy la formación que había dispuesto el miércoles durante un nuevo entrenamiento en el predio de Spartak Moscú, donde el equipo prepara el primer juego de la gira por el país sede del próximo Mundial 2018.

La novedad más importante en la alineación argentina será la vuelta del "Kun" Agüero y en la función de centrodelantero, puesto que dejó vacante Mauro Icardi tras quedar al margen de la convocatoria por una controvertida lesión.

Agüero, de 29 años, consagrado recientemente como máximo goleador histórico del Manchester City de Inglaterra, tendrá sus primeros minutos en la era Sampaoli, luego de ocupar el banco de suplentes -sin ingresar- en la doble fecha de Eliminatorias ante Uruguay y Venezuela.

El ex Independiente no juega con la camiseta argentina desde el 28 de marzo de este año cuando ingresó en la derrota con Bolivia en La Paz (0-2), correspondiente a la clasificación mundialista, en reemplazo de Ángel Correa.

El "Kun" había sido citado también para los últimos partidos ante Perú y Ecuador pero finalmente fue dado de baja porque el 28 de septiembre se fracturó las costillas durante un accidente de tránsito en Amsterdam, Holanda.

Ese día el delantero se dirigía en un taxi rumbo al aeropuerto de la ciudad luego de presenciar un show del cantante colombiano Maluma.

Otro retorno será el del tucumano Matías Kranevitter (24 años), jugador del Zenit de San Petersburgo, cuyo último partido en el seleccionado argentino fue el empate con Perú (2-2) en Lima el 6 de octubre del año pasado con Edgardo Bauza como entrenador.

También en la zona media del equipo, Sampaoli sorprendió con la inclusión de Lo Celso, futbolista de París Saint Germain de Francia, que tendrá su debut absoluto en el equipo mayor.

El ex Rosario Central, de 21 años, registra apenas un antecedente con la camiseta "albiceleste" y fueron los pasados Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2013 como parte de un equipo sub 23 que, dirigido por Julio "Vasco" Olarticoechea, no logró superar la primera ronda.

Lo Celso formaba parte de una nómina de reserva que entregó Sampaoli al momento de hacer el llamados para los dos amistosos en Rusia y finalmente se ganó un lugar por la lesión de Marcos Acuña.

De modo que el entrenador santafesino debe decidir sólo un plaza en defensa para terminar de delinear el equipo que jugará el sábado desde las 10 en el estadio Luzhnikí, sede del partido apertura y la final de Rusia 2018.

El ex River Plate Germán Pezzella ocupó el equipo titular en el entrenamiento de hoy pero el ex Ferro Carril Oeste Federico Fazio todavía tiene chances de ingresar en la formación inicial.

Así, los problables once son Sergio Romero; Javier Mascherano, Pezzella o Fazio y Nicolás Otamendi; Eduardo Salvio, Enzo Pérez, Matías Kranevitter y Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Sergio Agüero y Angel Di María.

Luego del entrenamiento de este jueves, el plantel argentino y el cuerpo técnico salieron de paseo por Moscú, donde recorrieron la Plaza Roja y el Kremlin, entre otros lugares.

Y por la noche, la delegación participó de la presentación del balón Telstar 18, que estuvo a cargo de Messi.

Argentina enfrentará a Rusia el sábado próximo a las 10 y el martes siguiente, ya sin el astro de Barcelona de España, que será liberado, jugará ante Nigeria en la ciudad de Krasnodar, situada unos 1.400 kilómetros al sur de Moscú, en las cercanías del Mar Negro.