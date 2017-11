CHANCALAY ESTÁ CUMPLIENDO “EL SUEÑO DEL PIBE”

Tomás Chancalay está viviendo un 2017 de ensueño, ya que Eduardo Domínguez lo llevó a la pretemporada, donde se ganó un lugar en el equipo titular. Si bien no estuvo desde el inicio en el debut ante Rosario Central, luego lo puso entre los 11 para el cotejo ante Arsenal de Sarandí de la 2ª fecha, donde se dio el gusto con su gol de darle los tres puntos a Colón.

Con el correr del campeonato se ganó un lugar definitivo entre los elegidos por Domínguez y el pasado fin de semana se anotó en el empate ante San Martín de San Juan, donde tuvo el mejor rendimiento en lo que va del campeonato junto a Diego Vera, a quien también se dio el lujo de asistir en el tercer tanto sabalero.

Mientras que el entrerriano también reparte sus energías en la Selección Argentina Sub 20, donde fue citado por Sebastián Beccacece. Si bien que falta mucho tiempo para los objetivos deportivos con el combinado juvenil, quedó en la nómina de sparring para trabajar con el conjunto nacional que conduce el santafesino Jorge Sampaoli.

Cumplió esta función en las dos últimas doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, mientras que ahora viajó junto a la Selección Mayor a Rusia, donde la Albiceleste jugará sus últimos cotejos de 2017 ante el seleccionado local y Nigeria. Allí se dio el lujo de ser fotografiado por primera vez junto a Lionel Messi, en uno de los tantos entrenamientos que se desarrollan en Moscú.

Chanca habló con "La Primera" de Radio Sol (FM 91.5), en la siesta de Moscú, sobre todo lo que está viviendo con el seleccionado de Sampaoli. "Estoy a punto de dormir una siestita porque entrenamos por la mañana. Es una experiencia muy linda, como venía siendo en las otras citaciones. Pero ahora compartimos más entrenamientos con la mayor que es algo hermoso", comenzó diciendo el atacante sabalero.

En cuanto a la foto donde se lo pudo observar junto a Messi, contó: "Estuve viendo que estuvo en todos lados (risas). Me gustó porque justo se dio en una acción donde estábamos realizando un trabajo".

En cuanto a la relación que tienen con los jugador de la Selección Mayor, contó: "Nosotros los conocemos de la televisión, por algo están en el lugar donde están. A nosotros nos sirve para aprender y para verlos, tenerlos cerca y tratar de copiar los movimientos que realizan. Mucho no tenemos tiempo de hablar con ellos ya que solo nos encontramos en las prácticas, pero el trato es con buena onda. Aunque estamos en el mismo hotel y nos saludamos todo el tiempo".

Posteriormente, se le preguntó por la relación con el cuerpo técnico y destacó: "Nosotros tenemos a Beccacece, es él que nos da las órdenes. Me está haciendo jugar de nueve de área. Jugué bastante en Colón en esa posición, por lo que estoy acostumbrado y me gusta hacerlo. No es algo muy distinto a lo que realizo en Colón. Me toca jugar junto a Barcos y nos llevamos muy bien".

Luego, se le preguntó por el cambio de horario y por las condiciones del tiempo, y dijo: "Es bastante complicado, cuesta más dormir porque tenemos todos los horarios cambiados. Mucho no estamos afuera por lo que no sentimos tanto el frío, solo cuando caminamos del hotel al colectivo, o en los entrenamientos donde no se siente tanto ya que estamos con mucha ropa".

Más adelante, dijo: "Tenemos un amistoso mañana (por este viernes) ante el Lokomotiv y estaban viendo de buscar otro rival para hacer un nuevo partido".

Por último se refirió por el regreso, atendiendo a que el viernes 17 de noviembre el Sabalero visitará a Argentinos, en La Paternal, y dijo:: "El martes a la noche emprendemos el viaje de regreso por lo que el miércoles a la noche ya estaríamos en Buenos Aires. No sé muy bien qué haré después porque no pude hablar con nadie todavía de Colón