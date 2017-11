Comienza la Copa Santa Fe de Básquet

La Copa Santa Fe de Básquet, auspiciada por el gobierno de la provincia de Santa Fe y organizada por la Federación de Básquetbol, realizó este miércoles la presentación oficial de la segunda edición de la Liga Provincial. Fue con un acto que tuvo lugar en el salón Blanco de Casa de Gobierno.

Durante el encuentro, el ministro de Desarrollo Social, Jorge Alvarez, resaltó que “esta edición aumentó la cantidad de equipos al igual que el apoyo del gobierno provincial porque creemos que el trabajo conjunto entre el Estado, las asociaciones y las federaciones, obviamente resaltando el rol fundamental de los clubes y el esfuerzo de entrenadores y jugadores, fortalece las instituciones y potencia el deporte santafesino”.

Alvarez invitó a clubes, asociaciones y jugadores a “seguir trabajando en conjunto para que cada vez más jóvenes y ciudadanos santafesinos se sumen a la práctica del deporte”.

Por su parte, el vicepresidente de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Santa Fe, Roberto Monti, expresó el agradecimiento al gobierno provincial “por el importante apoyo para la organización de esta segunda edición de la Copa Santa Fe, que sigue creciendo y mejorando la histórica Liga Provincial, incorporando equipos y proyectando deportistas y clubes no solamente en sus planteles mayores, sino también en sus categorías juveniles y formativas”.

El partido inaugural será entre Platense Porvenir y Atlético María Juana, este jueves en la ciudad de Reconquista a las 21:30 horas. El encuentro había sido definido el 28 de octubre en Rosario, cuando se realizó el sorteo de las zonas y se estableció el cronograma de juego para los 28 equipos participantes.

EQUIPOS Y ZONAS

Los 28 equipos, según el sorteo, quedaron definidos en cuatro zonas de la siguiente manera:

>> Grupo A: Temperley de Rosario, Racing de San Cristóbal, Atlético Sastre, Brown de San Vicente, Almagro de Esperanza, Argentino de Firmat y Atlético Carcarañá

>> Grupo B: El Tala de Rosario, Cacu de Ceres, Atlético María Juana, 9 de Julio de Rafaela, Alma Juniors de Esperanza, Platense de Reconquista y Campaña de Carcarañá

>> Grupo C: Talleres de Villa Gobernador Gálvez, Libertad de Villa Trinidad, Trebolense de El Trébol, Ben Hur de Rafaela, Ceci de Gálvez, Central San Javier y Sport Club Cañadense

>> Grupo D: Sportsmen Unidos de Rosario, Unión de San Guillermo, Atlético San Jorge, Atlético de Rafaela, Rivadavia Juniors de Santa Fe, Almafuerte de Las Rosas y Adeo de Cañada de Gómez

CRONOGRAMA DE LA PRIMERA FECHA

Luego del partido inaugural de este jueves, entre el 9 y el 12 de noviembre se realizarán los siguientes encuentros:

>> Zona A: Atlético Carcarañá vs. Atlético Sastre, Temperley vs. Almagro de Esperanza, Argentino de Firmat vs. Brown de San Vicente.

Interzonal: Racing de San Cristóbal vs. Central San Javier.

>> Zona B: Cacu vs. Campaña, Alma Juniors vs. 9 de Julio de Rafaela, Platense Porvenir vs. Atlético María Juana.

Interzonal: El Tala vs. Atlético de Rafaela.

>> Zona C: Libertad de Villa Trinidad vs. Ben Hur de Rafaela, Trebolense vs. Ceci, Sport vs. Talleres.

Interzonal: Racing de San Cristóbal vs. Central San Javier.

>> Zona D: Sportsmen vs. Rivadavia Juniors, Unión San Guillermo vs. Atlético San Jorge, Almafuerte de Las Rosas vs. Adeo de Cañada de Gómez.

Interzonal: El Tala vs. Atlético de Rafaela.

LA LIGA

El certamen, con un total de 14 partidos en la etapa clasificatoria, será todos contra todos, en dos ruedas para cada una de las zonas más dos duelos interzonales A vs. C y B vs. D (los que quedan libres en cada fecha).

Clasificaran los cuatro mejores de cada grupo y se armará la grilla de 16 (los mejores cuatro serán del 1 al 4, los segundos serán del 5 al 8, los terceros serán del 9 al 12 y los cuartos del 13 al 16).

Los octavos y cuartos de final serán al mejor de tres, mientras que las semifinales y final serán al mejor de cinco, siempre con ventaja para el mejor de la general y reclasificando.

El campeón obtendrá el ascenso al Torneo Federal.