Cristina Kirchner declarará por Hotesur

Cristina Fernández de Kirchner (CFK) deberá declarar el jueves ante el juez Julián Ercolini por la causa Hotesur y en una carta pidió que la militancia no se movilice para que "nada ni nadie pueda distraer la atención sobre lo que está pasando".



La senadora electa por la provincia de Buenos Aires cuestionó "la persecución judicial ordenada por el presidente Mauricio Macri contra opositores", y denunció que en su caso la imputaron por hechos por los que ya fue juzgada y sobreseída.



"Los hechos por los cuales se me cita no sólo son idénticos a otros por los que ya fui juzgada y sobreseída, sino que en algunos casos son los mismos hechos por los cuales el mismo Juez y el mismo Fiscal ya me sobreseyeron varios años atrás. Si, así de ilegal. Así de arbitrario. Así de inconstitucional. El Estado de Derecho y la división de poderes; bien, gracias. Te los debo", enfatizó la expresidenta.



CFK también pidió a la militancia que no se movilice: "Les pido por favor a todos y a todas que mañana nadie vaya a Comodoro Py. Voy a ir sola". para que "nada ni nadie pueda distraer la atención sobre lo que está pasando: blanqueo de plata negra del hermano y amigos presidenciales, festival de deuda externa con Caputo off shore, inflación y tasas de interés sin freno, desocupación y precarización".



Cristina Kirchner también anunció que realizará su primer acto público post elecciones, será por la tarde en José C Paz con el intendente Mario Ishii en el marco de la inauguración del Hospital Oncológico Municipal.