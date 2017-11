¿FERRARI DEJA LA FÓRMULA 1?

A tres días del anuncio de los cambios que planea la Fórmula 1 para el 2021, el presidente de Ferrari, Sergio Marchionne, brindó una conferencia de prensa y dio su opinión: “Liberty tiene intenciones buenas, una es reducir los costes de los equipos, que creo que es algo bueno, pero hay un par de cosas con las que no estamos de acuerdo. Una es el hecho de que, de alguna manera, la singularidad del motor no será uno de los factores distintivos de los participantes, y no toleraría esto. Si vemos que en 2021 el deporte toma un aire diferente nos forzará a tomar decisiones”.

El jefe de la escudería más ganadora y reconocida de la historia de la categoría fue más allá: “Debe quedar totalmente claro que, a menos que encontremos una serie de circunstancias cuyos resultados sean beneficiosos para el mantenimiento de la marca y del mercado y para el fortalecimiento de la posición única de Ferrari, Ferrari no jugará. Eso tendría muchas implicaciones, aparte de la reducción de costes de nuestra estructura, abriría una gran cantidad de alternativas sobre lo que podríamos estar haciendo en el futuro y más allá de 2021”.

Por último, el italiano reafirmó que no tendrían problemas en dejar la competencia: “Sería totalmente beneficioso para nuestro balance de cuentas. La F1 ha sido parte de nuestro ADN desde el día en que nacimos, pero no es que podamos definirnos a nosotros mismos de manera diferente. Si cambiamos todo hasta el punto en el que se vuelva irreconocible, no querremos jugar más”.