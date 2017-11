SIGUE LA TORMENTA EN HOLLYWOOD: ACUSAN A DUSTIN HOFFMAN DE ACOSO

Después de la denuncia por acoso a Kevin Spacey (y de las otras decenas contra el poderoso productor Harvey Weinstein, un nuevo escándalo sexual sacude a la industria cinematográfica de Estados Unidos. Anna Graham Hunter, una productora y ex asistente de Dustin Hoffman, denunció en una columna publicada en el portalHollywood Reporter que fue acosada por el actor cuando tenía 17 años.

El actor de 80 años habría acosado en 1985 a su asistente.

Anna conoció a Hoffman en 1985 durante el rodaje de Death of aSalesman. “Estaba en el último año de la escuela secundaria de la ciudad de Nueva York y entré como pasante de producción”, detalló la mujer, quien denunció que el acoso era algo naturalizado por el entorno del actor.

“Su comportamiento era abierto. Me agarraba la cola, me hablaba de sexo. Una semana fui a su camarín para preguntarle qué quería desayunar. Me miró y sonrió. Se tomó su tiempo. Después, me dijo: ‘Quiero un huevo duro y un clítoris húmedo’. Su séquito se puso a reír. Me fui al baño a llorar”, recordó.

Hoffman y Anna durante el rodaje de "Death of a salesman".

Hoffman tenía por entonces 48 años. “En mi segunda semana de trabajo me preguntó si había tenido relaciones sexuales”, advirtió, al tiempo que destacó que el actor se había excitado con el diálogo. El acoso, según las cartas que por entonces Anna le enviaba a su hermana, también era sufrido por otra de las asistentes, Elizabeth, a quien llegó a decirle que quería su “pecho derecho” como almuerzo.

Pero un día las palabras se transformaron en acciones. “Estaba caminando con Dustin hasta su limusina y me tocó la cola cuatro veces. Cada vez que lo hizo lo golpeé y le dije que era un viejo sucio. Él se quitó el sombrero, señaló su cabeza y dijo: ‘No, soy un joven sucio’”.

Anna le relataba los acosos a su hermana. La carta está fechada en febrero de 1985.

La incomodidad fue tal que la joven decidió encarar a Hoffman para ponerle un límite. “Me pidió disculpas y, después, se comportó muy atento por un tiempo. Pero un día vino Warren Beatty al set y le dijo que pasara la noche conmigo”, remató.

Consultado por la denuncia, el actor esquivó la acusación: “Siento un gran respeto por las mujeres y me siento mal si hice algo que la haya puesto en una situación incómoda. Lo siento. No refleja quién soy”.

Dustin Hoffman es señalado como un depredador sexual | Noticias con Ciro

Dustin Hoffman es acusado de acoso sexual

“Dustin Hoffman me acosó cuando tenía 17 años”: Anna Graham