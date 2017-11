De Vido preso y desilusionado con Cristina Kirchner

En una nueva carta escrita desde la cárcel, Julio de Vido arremetió con dureza contra Cristina Kirchner y reiteró que "en la Argentina el Estado de derecho está roto o simplemente no existe y los hipócritas de uno y otro lado miran para el costado".

"Estoy detenido sin juicio previo en dos causas por delitos que no están probados", argumentó quien fuera el ministro de Planificación del kirchnerismo en el inicio de su texto. "Estoy preso SIN JUICIO NI CONDENA PREVIA", remarcó.

Luego –sin referirse a nombres propios– el legislador kirchnerista puntualizó la crítica en sus compañeros: "Cada uno seguramente deberá hacerse cargo ante la historia de su voto y de su posición sobre todo ante el pueblo de la provincia de Buenos Aires".

A continuación se enfocó en la figura de Cristina Kirchner, al hacer referencia a una frase que la ex presidente pronunció unos días antes de que a él le quitaran los fueros y lo detuvieran. En una entrevista con Elizabeth Vernaci, la ex jefa de Estado había dicho: "No pongo las manos en el fuego por De Vido. Solo por mis hijos y por mí, pero por nadie más".

"Como todo tiene que ver con todo, días anteriores a mi arbitrario e ilegal pedido de detención ocurrió algo que sin duda alguna tuvo una particular influencia en los medios y no dudo también que en el Congreso, fue cuando alguien dijo, al ser consultada sobre mi gestión, que no ponía las manos en el fuego por nadie, salvo por su entorno familiar e íntimo. Todo muy simultáneo; todo muy coincidente. Demasiado explícito".

"(…) La confianza se da y se quita, se gana y se pierde, la cosa es de a dos, como en el amor. Pero su pérdida no incinera ningún miembro de su cuerpo, nada se quema, sólo DESILUSIONA y a veces MUCHO".

"Ah, si quieren saber dónde estoy, estoy donde estuve SIEMPRE, al lado de NÉSTOR CARLOS KIRCHNER, quien continuó y profundizó la obra de JUAN PERÓN. Aquí estoy y estaré hasta el fin de mis días. Aquí estoy, seguro no me quemaré LAS MANOS"