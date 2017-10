Ya pasó el festejo íntimo junto a quienes lo acompañan en Dubai. Acaba de concluir el entrenamiento del Al Fujairah, el equipo que dirige en Emiratos Árabes. El mundo entero lo saludó por su cumpleaños número 57. Y del otro lado de la línea un Diego Armando Maradona que dice sus verdades como siempre, le duela a quien le duela, en un reportaje exclusivo con Clarín.

-¿Cómo estás pasando tu cumpleaños?

-Muy bien. Todo muy bien. Me faltan mis hijos... No tengo a ninguno hoy acá, pero la vida tiene estas cosas y la felicidad no puede ser completa. Te lleva lo que más querés porque, después, acá no me falta nada. A través de nuestros padres, crecimos con mucho amor y sin tanta diversidad como hay hoy.

-Pero los mensajes te llegan a través de las redes sociales...

-Las redes sociales hoy sirven para hacer multimillonarios a muchos, pero le han quitado un montón de amor de familia al mundo. Y eso no les importa mientras tengan su casa o su auto nuevo... Hay que mirar más a Haití, a África o a un montón de lados donde se necesita de verdad y nadie hace nada.

El cumpleaños de Maradona en el vestuario del Al Fujairah.

-Viviste 57 años intensos. ¿Cuál es tu recuerdo más lindo y cuál el más triste?

-El más lindo... El nacimiento de Dalma. No tengo ninguna duda. Y el más triste fue perder a mi "novia", que era mi vieja (Doña Tota). Yo siempre le dije a mi viejo (Chitoro) que él llegó primero porque si no me la ganaba yo. Esas son las cosas que me marcaron.

-Más allá de estas circunstancias de hoy, ¿sos feliz?

-La felicidad es agarrar un reloj y hacer cuentas: cuánto tiempo fuiste feliz, cuánto infeliz, cuánto lloraste, cuánto te reíste... Yo siempre digo que los psicólogos dicen que vinieron a cambiar el mundo y el mundo está cada vez más patas para arriba.

-¿Volverías a ser Diego Maradona o cambiarías algo de tu vida?

-Sería Diego Armando Maradona con mayúsculas. A full... Con todo lo que me dieron mis viejos. No me arrepiento de nada. No maté a nadie. Me hice mal yo. Jamás llevé a nadie conmigo. Me caí, me levanté, me volví a caer, me volví a levantar y -con el amor de mis hijas- estoy vivo y me levanto todos los días para trabajar. Y si tengo algo de qué arrepentirme lo diría en la cara y me avergonzaría como todo ser humano. Los que se esconden y no dan la cara me dan asco.

-La numerología dice que la fecha de tu cumpleaños (30/10/17) da 57. ¿Te sentís afortunado por tu destino?

-En matemáticas ando muy bien... Le peleé los premios a Grondona y siempre gané yo. ¡Mirá si tendré cátedra!

-La Selección Argentina ya está en el Mundial. ¿Qué chance le ves en Rusia?

-Chances tiene todo el mundo. El tema es respetar las historias. No por nada Alemania y Brasil tienen las Copas que tienen. Después están Francia, España... ¿Italia? Los "tanos" no están acostumbrados a jugar los momentos calientes de los Mundiales. Y tienen que pasar el repechaje con Suecia.

Messi festeja tras la clasificación a Rusia 2018 (Archivo Clarín).

-Me gambeteaste: ¿la Selección tiene chances de ganar el Mundial?

-Yo de la Selección no hablo... Tuve la suerte de ver a "Lío" (Messi) el otro día en la entrega de los premios The Best y está espléndido, lo vi muy bien, pleno, acompañado por su mujer embarazada. Pero a mí los "vende humo" nunca me gustaron. Yo no me olvido de que estaba en Croacia viendo la final de la Copa Davis y me llamó (Jorge) Sampaoli para que hagamos un proyecto juntos en el Sevilla. Cuando lo llamaron de la Selección se olvidó hasta el nombre de mi vieja. Y con gente que es falsa, mediocre y cree ser más grande de lo que es no andaría jamás. No estoy de acuerdo con él, ni tampoco con (Claudio "Chiqui") Tapia.

-¿Por qué estás enojado con el presidente de la AFA?

-Porque a mí me prometió una cosa y está haciendo otra. El mejor dirigente que tenemos se llama (Daniel) Angelici. Y yo, hoy sí, lo llamaría a (Marcelo) Tinelli. Cuando a mí me traen 14 tipos para dirigir a una Selección, le preguntaría ¿qué es, una selección de polo? No cabe... Yo estoy en FIFA y sé que les están perdonando cosas muy feas (a Tapia y a la AFA). Soy el más argentino de todos y no me voy a tirar contra mi país. Pero a mí me amenazaron por denunciar gente y más de uno me dijo que me iba a matar. No tengo miedo.

Tinelli y Diego, otros tiempos. Hoy, el Diez lo quiere en la AFA.

-¿Para qué lo llamarías a Tinelli?

-Tinelli, con cosas nuevas, puede resolver los problemas que tiene la AFA. Hoy la AFA es menos corrupta de lo que era. Pero no le puede pagar a un técnico de Selección ¡cuatro millones y medio de dólares! ¿Le debemos hasta al carnicero y le pagamos eso a un técnico que no nos garantiza que nos va a sacar campeones del mundo? Y encima lleva a catorce tipos... Hay que hacer una concentración nueva en Ezeiza.

-También te habrá parecido poco serio que hayan llevado un brujo a Ecuador, ¿no?

-¡Por supuesto! Tanto como a (Mauro) Icardi desgarrado, o con un tirón, teniendo al Pipa (Gonzalo Higuaín), que siempre hizo goles. Sí, también erró. Pero estaba ahí. No puede dejar afuera en la primera lista al Kun (Sergio) Agüero y llamar a "Pata de lana".

-¿Imagino que "Pata de lana" le decís a Icardi?

-¿Y a quién otro voy a mandar al frente si Maxi López es un pibe bárbaro? Eso de la mujer que se quiere meter en el fútbol y ser su representante, no va. Que pateé un pelota con los hijos... Yo conozco bien la historia: a (Edgardo) Bauza lo llamó tres veces, al otro (¿Gerardo Martino?) cuatro... Me lo contaron los propios técnicos o sus ayudantes. Y no sé cuántas veces llamó Wanda Nara a Sampaoli. Es toda una ensalada podrida porque también está ahí metido el "jugador, presidente y empresario" que se llama (Juan Sebastián) Verón, el que le hizo la primera lista a Sampaoli.

-¿Vos crees que Verón sigue teniendo influencia sobre Sampaoli?

-Se sigue haciendo el boludo para quedar bien... Yo hablé del tema con (Gianni) Infantino y voy a volver a hacerlo porque el fútbol argentino es un polvorín. No estamos haciendo las cosas bien. Ni en el Sub 15, ni en el Sub 20, ni en ningún lado. Acá no hay amistades. Hay un pueblo que está detrás de un equipo que quiere llegar a ser campeón del mundo otra vez.

-¿Qué le dijiste a Messi en ese abrazo que se dieron en los premios The Best?

-Que lo quiero mucho y que para mí es un grande. No necesita ganar una Copa del Mundo para ser un grande. Ya lo es.

Diego y Messi, en la entrega de premios de la FIFA (Reuters).

-Apareció cuando tenía que hacerlo: contra Ecuador. Imagino que lo disfrutaste viendo ese partido...

-Lo vi, lo vi. Pero es distinto jugar con la Sub 20 que con la selección mayor de Ecuador. ¿Si hubo algo raro? No, yo no hablo de rarezas porque ganamos nosotros. Hablaría de rarezas si hubiésemos perdido. ¿O vos te crees que yo como vidrio?

-¿Lo ves solo a Messi en la Selección?

-Sí, sí... No hay un jugador que lo entienda a Messi. Lo más cercano es el Kun (Agüero). Dybala es un gran jugador pero está a otra velocidad, a otra potencia. Juega igual que en Italia y en la Selección tenés que demostrar técnica, no ser un atleta.

-Además del Kun, ¿a quién le pondrías al lado a Messi? ¿Cómo lo rodearías?

-¡Yo jugaría al lado de Messi! Lástima que tengo 57 años y no puedo... Pero no hay otro porque a (Carlos) Tevez le hicieron la cruz y no sé por qué, porque es un fenómeno. Después, no hay otro más. Antes, los seleccionadores teníamos dudas con uno o dos jugadores. Ahora, tenés a Messi y ¿después qué?

-¿A la FIFA cómo la ves?

-Mejor que a la AFA porque Infantino va detrás de los corruptos. Y aprendió mucho después de estar con Platini, que no lo dejaba abrir ni un sobre. Es un hombre totalmente honesto que no tiene 100 millones de dólares como tienen los Grondona. Está trabajando para mejorar el fútbol y las federaciones. Y la federación que está en punto muerto es la nuestra (por la AFA).

-Se vienen Lanús-River por la Copa y el Superclásico...

-Yo soy nacido en Lanús. ¡Aguante Lanús! El domingo querrán vengarse los de River, pero no tienen chance con nosotros.

-¿Boca es hoy el mejor equipo del fútbol argentino?

-Con todo el respeto que me merece la pelota, hoy no hay ningún equipo del fútbol argentino que pueda salir dentro de los 8 mejores de cualquier Liga importante de Europa.

A Tevez lo llevó a Sudáfrica 2010 y sigue estando entre sus jugadores favoritos (AFP).

-¿Volverá Tevez a Boca para la Copa Libertadores?

-No lo sé... Yo no me meto en sus finanzas. Ya ganó todo. Si los chinos, coreanos, hindúes o japoneses lo quieren ver y pagan 30 palos, ¿está robando con la pelota? No. Juega bien, mal o regular como lo hizo siempre. Hablan de fracaso y yo les preguntaría ¿cuántas Copas del Mundo tiene China?

Matías Morla. matias morla diego armando maradona abogado del exfutbolista argentino futbol declaraciones

- La última Diego: está Matías Morla con vos en tu cumpleaños. ¿Qué hay de cierto que dejaría de ser tu abogado como tiraron algunos sitios de chimentos?

- (Se ríe a carcajadas)... Lo dejo muy bien en claro y con una amplia sonrisa en el día de mi cumpleaños: el que no quiere a Morla no quiere a Maradona. Yo tengo al mejor y es Matías. Somos amigos. Argentina tiene un deporte donde les gana a todos, que es la envidia. Nosotros vamos por derecha y no tenemos necesidad de pedirles a los políticos que les pongan jueces o fiscales, como hacen otros.