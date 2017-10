EN MEDIO DE UNA DENUNCIA, KEVIN SPACEY SALIÓ DEL CLOSET

Entrevistado por BuzzFeed, Rapp relató que cuando era adolescente y participaba en el musical "Precious Sons" en Broadway, en 1986, el protagonista de "House of cards", por entonces de 26 años, lo invitó a una fiesta en su departamento. En ese momento participaba en "Long Day's Journey Into Night".

Al terminar la fiesta, Spacey lo cargó a la habitación y lo dejó sobre su cama, para después acercarse a él "de manera sexual".

"Él me tomó como el novio toma a su esposa, en el umbral. Y luego se recostó encima de mí”, relató el denunciante que agregó que las recientes acusaciones de acoso sexual en contra del productor Harvey Weinstein lo inspiraron a revelar lo sucedido.

"Y no sólo para hacer público el agravio, sino también para tratar de iluminar otra luz sobre las décadas del comportamiento que se ha permitido continuar por mucha gente, incluyéndome, por guardar silencio", sostuvo.

En tanto, Kevin Spacey emitió un comunicado tras conocerse esta denuncia.

"Tengo mucho respeto y admiración por Anthony Rapp como actor. Estoy horrorizado al escuchar esta historia. Honestamente no recuerdo el encuentro, que pudo haber sido hace más de 30 años. Pero si me comporté en ese entonces como él menciona, le ofrezco mis más sinceras disculpas por lo que pudo ser un completo e inapropiado comportamiento de borracho, y lamento los sentimientos que el describe habiendo llevado esto todos estos años", suscribió.

"Esta historia me ha dado valor para ordenar otras cosas sobre mi vida. Sé que hay historias allá afuera sobre mí que han cobrado fuerza por el hecho de que he sido muy hermético sobre mi privacidad. Aquellos que me conocen, en mi vida he tenido relaciones tanto con hombres como mujeres. He amado encuentros románticos con hombres a lo largo de mi vida y ahora he decidido vivir como un hombre gay. Quiero afrontar esto honesta y abiertamente y eso empieza examinando mi propio comportamiento", agrega.