Citan a inspectores a una audiencia por el ingreso ilegal de mercaderías

En una decisión sin precedentes, el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, en una causa en la que se investigan hechos de corrupción y contrabando, citó a una audiencia de información y exhibición de pruebas a 72 inspectores y verificadores de la Dirección General de Aduanas (DGA), que cumplían funciones en el Puerto de Buenos Aires y en diferentes depósitos fiscales.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. El juez Aguinsky tiene un par de expedientes sobre el irregular ingreso de contenedores con mercadería en el Puerto de Buenos Aires.

En los expedientes judiciales, el Ministerio Público está representado por la fiscal en lo penal económico María Gabriel Ruiz Morales y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), conducida por Gabriel Pérez Barberá y María Laura Roteta.

"Resulta pertinente la celebración de una audiencia, con el objeto primordial de poner a disposición de aquellos funcionarios los elementos probatorios obrantes en autos, de modo tal que puedan tomar conocimiento de las probanzas recopiladas. Así se busca preservar el derecho de defensa de quien se encuentra imputado en una causa como la presente, en la que se conduce una investigación de extrema complejidad", sostuvo el juez Aguinsky en su resolución, conocida en las últimas horas y a la que tuvo acceso LA NACION.

El magistrado fijó la audiencia para el 17 de noviembre. Los citados deberán concurrir, a las 10, al Salón de los Derechos Humanos, en la planta baja del Palacio de Tribunales.

Se investiga cómo ocurrió el ingreso irregular de contenedores que supuestamente importaban 8000 kilos de mercadería y que en realidad tenían 25 toneladas, entre otras sospechas.

"Hágase saber a los funcionarios que seguidamente se detallan [y se consignan las 72 identidades de los imputados] la existencia de las presentes actuaciones, a efectos, como se dijo, de que tomen conocimiento de los elementos probatorios recopilados en autos y puedan aclarar los hechos e indicar las pruebas que, a su juicio, puedan resultar de utilidad para su defensa, el avance de la causa y/o la determinación de responsabilidades en los hechos denunciados por el Ministerio Público Fiscal como supuestos delitos", agregó el juez Aguinsky, al convocar a la audiencia en su resolución.

Uno de los expedientes por los supuestos hechos de corrupción y contrabando tiene procesado con prisión preventiva al cuñado del ahora preso Julio De Vido, Claudio Minnicelli, más conocido como "Mono".

La expectativa

Fuentes judiciales explicaron que se esperan que "motivados por ver las pruebas existentes, los imputados se animen a hablar con la fiscal Ruiz Morales y lleguen a un acuerdo para avanzar en la causa".

Los mismos informantes dijeron que el juez Aguinsky decidió abrir más de un expediente para evitar que se forme una "megacausa", que "en la Argentina sólo sirvieron para esconder fracasos de la Justicia".

La resolución tiene fecha del 24 de este mes. Un día después, en el programa A dos voces, de TN, la diputada Elisa Carrió habló sobre la corrupción aduanera. "La Aduana sí me preocupa y quiero saber bien qué pasa. Hasta que no se salga [sic] la evasión fiscal y el tráfico de drogas. Quiero saber dónde están los delincuentes que todavía quedan y que con [Juan José] Gómez Centurión [que estuvo al frente de la Aduana hasta el martes pasado] no se lograron ir. Voy contra la Aduana", sostuvo Carrió en el programa de TV.

La causa penal comenzó a partir de una denuncia de la Procelac, que a su vez se apoyó en un trabajo preliminar que se inició con datos aportados por Gómez Centurión y una investigación publicada en el diario Clarín.

A principios de mes, Ruiz Morales y la Procelac pidieron una serie de declaraciones indagatorias. También solicitaron una batería de embargos, inhibiciones, secuestros de la mercadería y decomisos sobre todas las empresas y personas sospechadas de integrar la llamada "mafia de los contenedores", a las que requirió que se les prohíba salir del país.

Con el llamado a una audiencia de exhibición de pruebas para 72 imputados, el juez Aguinsky dio el primer paso.

La investigación sobre los contenedores

El juez Aguinsky citó a 72 investigadores de la Aduana a una audiencia para darles derecho de defensa, ante las pruebas acumuladas de irregularidades en el ingreso de mercaderías

Se investiga cómo entraron al país contenedores con 8000 kilos de mercadería, que en realidad transportaban 25 toneladas

La causa se inició a partir de datos que aportó el ex titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión