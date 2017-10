La historia de amor de un niño de cuatro años que "adoptó" a un abuelo enternece por estos momentos a todos en la Argentina. El protagonista es Tiziano, un pequeño que vive con su familia en Paraná, Entre Ríos, y que es paciente oncológico.

Un día, cuando iba al jardín junto a su mamá, se cruzó con Tano, un hombre que vivía en situación de calle desde hacía unos meses. Tal como relató la mamá, "una mañana fría, de camino al jardín, pasamos a comprar los bizcochitos que Tizi me pide todos los días".

"Lo vimos a Tano. 'Vamos a comprarle algo al abuelo”, me dijo. Compramos bizcochitos y un sándwich. Él se lo dio. 'Abuelo estás contento', le dijo. 'Sí, M’hijo', le respondió el anciano. El abuelo nos agradeció y le pregunté qué era lo que más necesitaba. Me contó que necesitaba calzado, tenía unos borcegos que le hacían doler los pies. Estaba todo lastimado, él tiene un dedo amputado que le dificultaba caminar”, relató la mujer, llamada Florencia, a El Once TV.

Desde ese día, la familia comenzó a buscarlo siempre a Tano. Durante dos semanas, caminaron las calles de la ciudad buscándolo, mientra Tiziano insistía en que quería encontrarlo.

Cuando volvieron a verlo, Tizi le compró nuevamente un sándwich. Pero no se quedó ahi: la familia lo invitó a ir a su casa y lo "adoptó".

“Tano quiere estar bien, prosperar, quiere cuidar su salud, vamos a hacer lo posible para ayudarlo”, aseguró la madre del pequeño.

En diálogo con TN, Florencia también contó que el abuelo trabajaba de albañil y fue abandonado por su familia.

“Gracias a Dios y a la Virgen que la familia que está conmigo está muy feliz y me hace feliz a mí. Los adoro”, confesó Tano.