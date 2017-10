"HACE MUCHO QUE UNIÓN NO TENÍA UN ARRANQUE ASÍ"

Leonardo Madelón habló en conferencia de prensa luego de la victoria de Unión por 2 a 0 ante Godoy Cruz con goles de Lucas Gamba y Diego Zabla: “Fue un partido raro, nos sacamos de encima un rival muy difícil. El primer tiempo fue disputado, la tenencia fue de ellos, con una sola ocasión de Gamba. No tuvimos un primer tiempo y sin embargo podíamos estar en ventaja. Hace mucho que no nos cobraban penales a favor”.

Luego expresó: “Estoy contento porque el equipo está peleando entre los diez primeros. En el entre tiempo les dije que no iba a sacar a nadie porque los volantes estaban haciendo un partido con muchas imprecisiones, todos tenemos derecho a jugar un partido malo”.

“El encuentro con Morón hicimos todo para ganarlo, el de Lanús también, Ho teníamos que revalidar todo lo que está haciendo el grupo, para que vean que no es casualidad donde está peleando Unión. Se me hace que el grupo que se despegó va a ser muy parejo durante todo el año. Qué lindo es estar un rato arriba” analizó el DT tatengue.

También destacó: “El equipo no pierde el norte, la gente tiene paciencia, si te la crees, estamos complicados. La parte defensiva te da comodidad para que el resto del equipo juegue con tranquilidad. En el primer tiempo no estábamos bien pero atrás estábamos firmes, tenemos dos pilares importantísimos atrás. La tenencia de la pelota para mi es algo relativo. Ellos tenían la pelota y nosotros el control del partido. Con defensa se vio un balance a favor de ellos y ganamos 3 a 1”.

Luego hizo un balance de las 7 fechas que se disputaron: “Es un buen arranque de la mano de una realidad. Hace mucho tiempo que Unión no tenía un arranque así de sólido. Además el equipo tiene consistencia en el resultado final. Por eso es bueno, ganamos con rivales de fuste nuestro, estos son los partidos que hay que ganar. En otro momento n los ganábamos”.

Sobre el ambiente que se vivió en el vestuario luego del triunfo dijo: “No hubo festejo desmedido. Se están dando cuenta que están creciendo como equipo”.

Por último informó la situación de cada uno de los jugadores que salieron por molestias y de aquellos que todavía no se recuperaron de sus respectivas lesioens: “Zabala salió acalambrado, Bruno tiene un golpe en la rodilla, Soldano tiene un traumatismo también. Aquino sigue complicado, está muy preocupado, no sé cuál es el tiempo. Britez sigue con el golpe en el talón. Si me preguntas si Britez tiene que jugar una final, la juega, pero la medicina le dice otra cosa”.