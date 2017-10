Unicef alerta sobre la desnutrición que sufren los niños rohinyas

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) denunció que entre los niños rohinyas llegados a Bangladesh, tras ser expulsados de Myanmar, hay miles que sufren desnutrición y que requieren asistencia inmediata para salvar sus vidas.

El organismo de la ONU sostiene que hay 59.604 menores entre los 604.000 refugiados rohinyas llegados a Bangladesh desde el pasado 25 de agosto, de los que 1.970 sufren malnutrición severa aguda, la más grave en la clasificación, y 6.971 experimentan síntomas moderadamente agudos, afirmó la vocera Marixie Mercado.

El organismo creó 15 centros de tratamiento y de nutrición, incluido un punto móvil, y se establecerán 6 más en el campo de refugiados de Kutupalong y su expansión de 3.000 hectáreas, un área nueva a la que la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha comenzado a trasladar a 1.700 refugiados recién llegados.

Hasta ahora se trataron a 2.000 niños con malnutrición, afirmó Mercado. Y apuntó que muchos ya llegan malnutridos a Bangladesh cuando cruzan la frontera o están a punto de hacerlo.

En el estado birmano de Rakáin, las tasas de malnutrición en las ciudades de Maungdaw y Buthidaung, desde donde proceden la mayoría de los refugiados, estaban ya, antes del estallido de la nueva ola de violencia, por encima del umbral de emergencia. Desde el 25 de agosto, Unicef ha tenido que dejar de tratar a unos 4.000 niños con malnutrición severa en el norte de Rakáin porque no tener acceso.

También la organización Save the Children viene advirtiendo la grave situación que viven los menores rohinyas en Bangladesh. La directora de la ONG y ex primera ministra de Dinamarca Helle Thorning-Schmidt, señaló que “incluso los niños muy pequeños están contando historias espeluznantes de aldeas quemadas y otras atrocidades, de modo que no dudamos en llamar a esto emergencia infantil”.

Según su experiencia, los abarrotados campamentos son un lugar “extremadamente peligroso” para los menores no acompañados y huérfanos, que están en grave riesgo de ser objeto de abusos o caer víctimas del tráfico infantil.

La crisis de los rohinyás comenzó el 25 de agosto, tras un ataque de un grupo insurgente de esta comunidad musulmana contra instalaciones militares en el estado occidental birmano de Rakhine, una acción que fue respondida por el Ejército con una sangrienta campaña contra los rohinyas.

Birmania no reconoce a los rohinyás como una comunidad de ese país. Bangladesh, por su parte, donde ya antes de esta crisis vivían unos 300.000 miembros de esta minoría, los ha tratado siempre como extranjeros.