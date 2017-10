Reino Unido: Se traba la negociación del Brexit

Europa mantiene su unidad frente a un Reino Unido que parece desesperado buscando una salida airosa de la Unión Europea. Londres quiere mantener los privilegios de su membresía sin comprometerse a asumir los costes, pero por ahora no consigue ni siquiera cerrar las negociaciones de la primera fase, por lo que aumentan las dudas sobre el futuro acuerdo que debería regir las relaciones entre los británicos y el resto de los europeos.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, advirtió este martes en el Parlamento Europeo que el “Brexit” será básicamente lo que los británicos quieran que sea. El proceso parece cada día menos una negociación y más una serie de medidas y compromisos a aceptar por Londres mientras Europa ve cómo corre el plazo hacia marzo de 2019 con divisiones en el gobierno británico.

La indefinición en Londres llega hasta el punto de que algunos altos funcionarios en Bruselas todavía alimentan la idea de que el “Brexit” no llegará a completarse y que Londres no tendrá más salida que buscar una forma para explicar a su población que los costos de la salida de la Unión Europea son inasumibles.

Tusk dijo que “Londres deberá decidir cómo acabará esto, con un buen acuerdo, sin acuerdo o sin Brexit”. Y advirtió a los eurodiputados que la unidad mostrada hasta ahora por los otros 27 gobiernos europeos será clave si se pasa a la segunda fase del proceso, en la que se deberá negociar la relación futura.

Los europeos han mostrado por ahora unidad ante los intentos británicos de dividirlos para negociar por separado. En las demás capitales la primera ministra británica Theresa May recibe buenas palabras y, repetidamente, la indicación de que no se negocia en bilateral, sino que Londres debe seguir negociando con el equipo formado en la Comisión Europea a las órdenes del ex canciller francés Michel Barnier.

Tusk, el jefe de la institución que representa a los países miembros del bloque, explicó a los eurodiputados la importancia de que los gobiernos europeos sigan unidos en la negociación frente a Londres: “Hemos conseguido construir y mantener la unidad entre los 27 pero nos queda por delante el examen más duro. Si fallamos en las negociaciones –se refiere a si Londres consigue dividir las posiciones de los otros gobiernos- el proceso terminará con nuestra derrota”.

El presidente del Consejo Europeo añadió: “Tenemos que mantener nuestra unidad sin que nos importe la dirección que lleven las conversaciones. La Unión Europea será capaz de salir adelante en cualquier escenario con tal de no estar dividida”. En el pasado Tusk ya dijo que el “Brexit” todavía tiene marcha atrás aunque no sea el escenario más probable.

El presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker alegó que la UE no quiere terminar las negociaciones sin acuerdo. Parte de la prensa británica lleva días dando credibilidad a la idea de que en el Ejecutivo europeo muchos no quieren un acuerdo con Londres para que el ‘Brexit’ sea lo más dañino posible como forma de escarmentar a cualquier otro gobierno que en el futuro intente seguir el camino de los británicos.

Juncker niega que exista esa idea y tuvo que defender a sus servicios después de que el diario alemán ‘Frankfurter Allgemeine Zeitung” publicara una filtración sobre la cena que mantuvieron el lunes de la semana pasada Juncker y May. Según cuenta el FAZ, la británica “suplicó” a Juncker un acuerdo que pudiera vender en casa.