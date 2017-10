El Congreso decide el futuro de Michel Temer

La suerte del brasileño Michel Temer debe decirse este miércoles en la Cámara de Diputados. Acusado por diversos actos de corrupción, y por obstruir el accionar de la justicia, es la segunda vez en el año que el jefe del Planalto enfrenta el juicio político de los parlamentarios. Si, por una vuelta del destino, ese cuerpo legislativo aprueba que se investigue al presidente por los presuntos delitos cometidos, éste deberá salir del gobierno y someterse a la minuciosa indagación de la Corte Suprema. En sus manos está el desarrollo de la causa.



Sin embargo, nada permite prever que los diputados opten por dar la espalda a Temer. Por el contrario, se supone que el presidente tiene los 171 votos necesarios para eludir al Supremo Tribunal (STF); y continuar, entonces, hasta el 31 de diciembre de 2018. Lo que en cambio no se sabe es si cuenta con los 342 congresistas que deberán estar sí o sí presentes en el plenario, para el inicio del debate del asunto y las posteriores levantadas de manos a favor o en contra del mandatario.



La oposición afirmó este martes que cuenta con 200 legisladores dispuestos a faltar a la cita. Si tales ausencias se concretan, será imposible tratar la situación del gobierno por falta de quórum. La votación quedaría entonces postergada “con el consiguiente desgaste para Temer”, indicaron voceros opositores. Corren detrás de ese objetivo el PT, el Partido Socialista (PSB); el Partido Democrático Laborista (PDT) y el PCdoB (Partido Comunista). A ellos se unirán Red Sustentable, de Marina Silva y Socialismo y Libertad (PSOL).



Los dirigentes consideran que a ellos se les sumarían al menos unos 40 diputados del propio oficialismo, que prefieren no pasar por el vejamen de una votación en la que deberían ponerse del la do del jefe de Estado. Según informaba por la mañana de este martes el diputado Henrique Fontana (del PT), existen dos razones que pueden llevar a la postergación del plenario: “Por un lado, nosotros que no nos vamos a hacer presentes. Y por el otro lado, oficialistas que pretenden seguir negociando ventajas con el presidente”.



Desde hace más de un mes, cuando se definió el trámite parlamentario para abordar la segunda denuncia, Temer encaró una nueva fase de “compromisos” con diputados cuyo voto pretende conquistar. Liberó fondos y cargos en el gobierno, o en organismos federales, a cambio de conseguir el “no” al avance de la investigación judicial sobre él. Según el site G1 de noticias, del grupo Globo, el informe de la Cámara de Diputados sobre la evolución mensual de las promesas de recursos frescos para los legisladores (se llaman “enmiendas” y se destinan a obras en los distritos de los parlamentarios), muestra un crecimiento significativo de los recursos totales utilizados. Así, mientras en agosto ascendían a 42 millones de dólares, en los primeros días de octubre la suma saltó a 215 millones.



Los medios financieros de Brasil comienzan a mirar de reojo las consecuencias de esta reedición de la crisis política. El precio del dólar comenzó a avanzar en forma gradual pero irreversible. Pasó de 3,05 a 3,25 en menos de un mes. Esa volatilidad demuestra la “prudencia” de los “inversores extranjeros” que abandonan las posiciones en títulos de la deuda interna (nominada en reales). “La situación fiscal de Brasil es preocupante” advertía un informe de la semana pasada de una conocida consultora norteamericana. El déficit nominal del gobierno alcanza a 9% del Producto Bruto Interno (es la suma del déficit primario más los gastos por los servicios de la deuda). Otros señalan que Temer saldría debilitado de esta nueva votación y sin condiciones de hacer votar en el Congreso la ley de reforma previsional, considerada crítica a los efectos de disminuir el déficit.