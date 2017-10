Violencia laboral: ¿cómo reconocer a un acosador?

Según detalló la médica psiquiatra Nora Leal Marchena (MN 44478), presidente honoraria del Capítulo Violencia Social y Salud Mental de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA), "el acoso laboral está definido por alguna persona, en general de rango superior, que hostiga, molesta, persigue a alguien". Y agregó: "Puede ser de tipo violento, que se manifiesta a través de menosprecio, gritos, maltrato, y de tipo sexual, con insinuaciones, intentos de manoseo o manoseo".

Los delitos de abuso exigen que haya tocamiento. Si sólo fueran palabras podría ser acoso. Pero si hay tocamiento en partes 'pudendas' como la cola en este caso, voluntario (con dolo) y con ánimo libidinoso es abuso (art. 119 del Código Penal). Si la persona decide hacer la denuncia penal, el/la denunciado/a podría enfrentar una causa.

En diálogo con “Línea Abierta” (FM 101.3) el Licenciado Oscar Martínez, Sociólogo Coordinador De Taller De Estudios Laborales, habló sobre los dos parámetros que separan a la violencia laboral: “El mal trato puede ser verbal, o psicológico. También es maltrato que dejen a alguien sin tareas o que descalifican su tarea. Antes la gente cambiaba de trabajo o hacía algún reclamo. También pasa con la violencia doméstica, es algo que no es nuevo pero se empezó a visibilizar y se tiene mejor contención sobre las víctimas”.

“El tema se está visibilizando más, no es que antes no existía. La falta de trabajo lo que hace es que la persona no reclame o que se guarde cosas por miedo a quedarse sin el trabajo y no conseguir otro. Yo creo que hay dos cosas distintas, el maltrato laboral y el acoso sexual” contó.

Luego remarcó: “A partir de lo que viene sucediendo es una demostración que va marcando que se puede. Antes estaba naturalizado, de que el hombre acose o moleste a otra persona pero hoy muchas mujeres están denunciando”.

Por último dijo: “Lo primero que hay que hacer es dejar de mirar para otro lado. Sobre la violencia sexual lo ideal es tener un protocolo, para accionar y llegar a una conclusión que revierta la solución. Cuesta denunciarlos, pone en riesgo la estabilidad laboral de quien denuncia y luego de eso hay que demostrarlo. A esta altura del partido debería existir más reglamentación a nivel nacional”.