Rojda Felat, la comandante kurda que dirigió la toma de Raqqa contra el ISIS

Cabello negro, mirada dura, fusil al hombro. Rojda Felat se convirtió en figura del emblemático asalto contra Raqqa, el bastión del ISIS en Siria que cayó esta semana tras cuatro meses de sangriento asedio. Veterana en mil batallas, comandó la victoria de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) contra los yihadistas, en una tierra de hombres fundamentalistas y libertades exiguas.

De ojos pequeños, punzantes, viste un uniforme camuflado y carga un kalashnikov gastado por el uso. Un Keffiyeh blanco y negro -pañuelo palestino- le suele cubrir la cabeza.

Pertenece a las milicias kurdas Unidades de Protección del Pueblo (YPG), de inspiración marxista, que integra el FDS. El martes pasado caminó lento hasta el centro de la plaza Al Naim (paraíso, en árabe), donde los yihadistas acostumbraban a cortar cabezas y crucificar enemigos, para hacer ondear orgullosa la bandera amarilla de esta alianza kurdo-siria.

Su gente la admira. “Es una combatiente que representa a la mujer libre, una combatiente que lucha por la libertad de la mujer”, dice Nesrine Abdullah, quien combatió junto a ella integrando las Unidades de Protección de la Mujer, que componen el YPG.

Rojda Felat, comandante de las Fuerzas Democráticas Sirias. (AFP)

Para los extremistas religiosos del ISIS, la muerte a manos de estas mujeres era una ofensa aterradora, un vergüenza imborrable. Por eso las perseguían con una crueldad inusitada. Ellas respondían de la misma manera. “Nuestra voz los asusta. Tienen miedo de que una mujer los mate. Para ellos, las mujeres deberían ser esclavas de los hombres”, cuenta Shireen, una de las combatientes de Rojda.

Cada integrante de esa fuerza sabe lo que significa vestir el uniforme caqui. En una entrevista con AFP, la comandante Felat cuestiona la visión sesgada que suele haber sobre las mujeres: “A menudo, en asuntos militares, las personas subestiman a las mujeres, pensando que somos demasiado delicadas, que no nos atreveríamos a llevar un cuchillo o una pistola. Pero pueden ver ustedes mismos que en el YPJ podemos operar un dushka -una ametralladora pesada antiaérea de origen ruso-, sabemos cómo utilizar los morteros y conducir operaciones de desminado”.

Rojda, de 37 años, nació en Hasaka, una ciudad árida del noreste de Siria, a orillas del río Jabur. Allí convivió con asirios, armenios y árabes. Hay pocos datos sobre su historia militar. Se cree que se unió a las unidades de mujeres militares kurdas entre el 2011 y el 2013. Hasta el 2016 trabajó en forma encubierta, en misiones secretas. El año pasado se puso al frente de la lucha abierta contra los yihadistas.

Mujeres kurdas que luchan contra el ISIS festejan la toma de Raqqa. (Reuter)

Su rebeldía despertó temprano. En un contexto como el de Oriente Medio, la defensa de la mujer se convirtió en causa de vida. Su objetivo al enrolarse en el YPG, según dijo, era transformar la realidad social “liberando a la mujer kurda y la mujer siria en general de los lazos y control de sociedad tradicional, así como liberando a toda Siria del terrorismo y tiranía”.

En una entrevista que dio a principios de este año a Rojava Azadi, un sitio del Kurdistán, Rojda marcaba los horizontes de esa cruzada que había iniciado. “Nuestra perspectiva en esta campaña no está limitada a la liberación de las mujeres; también trabajamos para organizar, educar y conseguir un papel muchos más activo para las mujeres. La era de la esclavitud de las mujeres ha terminado; mientras que las mujeres eran asignadas un rol más tradicional de cocinar y cuidar de los niños, hoy están más empoderadas que nunca; están armadas y están luchando contra el peor grupo terrorista que el mundo haya visto nunca para defender a su pueblo y su tierra”.

Francotiradora kurda de las milicias de Unidades de Protección del Pueblo.

Admira, según confesó, a figuras internacionales disímiles, aunque todas enérgicas, tenaces, determinantes como Otto von Bismarck, el “Canciller de hierro” del imperio alemán; Saladino, uno de los más grandes gobernantes del mundo islámico y conquistador de Jerusalén, y Rosa de Luxemburgo, la legendaria revolucionaria comunista.

Con su fusil y su vos de mando, Rojda participó en significativas batallas contra el ISIS en Siria. Estuvo en la captura de Tell Hamis, de Al-Shaddadah, de Manbiy, de la presa de Tabqa y la ciudad de al-Thawrah. Pero el paso más importante fue comandar unas 15.000 tropas en el cerco militar sobre la región que rodea a Raqqa. Sus milicias capturaron 23 pueblos antes de llegar a la ciudad.

“Ya sea como combatientes o comandantes, las Unidades de Protección de las Mujeres siempre encarnan un espíritu de camaradería, un espíritu de grupo, siempre hay una conciencia de nuestra responsabilidad”, explica Jihad Sheikh Ahmed, militar del FDS en el operativo contra Raqqa. “Todos los comandantes, particularmente Rojda Felat, encarnan esto”, señaló.

Mantener el mando en el frente, entre hombres y combatientes de tantas bifurcaciones étnicas, no es fácil. Pero Rojda supo ejercerlo. Si tuvo debilidades, no se notaron. “Las mujeres son las vanguardias de la revolución. Nuestros amigos varones están acostumbrados a este camino y ya no se sorprenden de esto. Nos respetan y nos apoyan”, asegura.

El martes, en la plaza Al Naim, la comandante estaba emocionada por derrotar a uno de los enemigos más crueles que tuvieron kurdos, árabes, musulmanes y cristianos en Oriente Medio. Con el fusil en la espalda, sonriendo después de mucho tiempo, habla rodeada por sus compañeros de lucha. “Es difícil expresar nuestra alegría; reconocemos a nuestros camaradas mártires y a todos los que colaboraron en la liberación de Raqqa”, dice, con voz pausada. Ojos negros, fusil al hombro, Rojda rompió prejuicios ancestrales, y se ganó el respeto. “Es un momento histórico, sabemos que van a cambiar muchas cosas”, anuncia, sin heroísmos.