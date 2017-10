Maduro amenaza con repetir las elecciones donde no reconozcan la Constituyente

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, amenazó con repetir las elecciones regionales en los estados donde no se reconozca a la oficialista Asamblea Nacional Constituyente(ANC), en referencia a los cinco gobernadores opositores electos que se han negado a juramentarse ante este poder.

"O respetan las reglas de juego o respetan las reglas. La Constituyente es un suprapoder del país y todos estamos obligados a respetarla. El que quiera ser gobernador tendrá que reconocerla o se repetirán elecciones en las regiones donde no se respeta la Constituyente. Si no, se repetirán elecciones en los estados donde no se reconozca la Asamblea Constituyente, se repetirán elecciones", insistió Maduro el viernes a la noche en cadena obligatoria de radio y televisión.

El jefe de Estado venezolano dijo además que en caso de repetirse las elecciones "quedarán inhabilitados los candidatos que aunque ganaron no quisieron respetar la ley y la Constitución".Desde el acto de toma de poder de la gobernadora electa por el estado Lara (oeste), la chavista Carmen Meléndez, el mandatario dijo que se deben respetar las reglas de juego y que la Asamblea Nacional Constituyente "es el suprapoder del país".

El pasado domingo, el chavismo ganó en 18 estados y la oposición en 5, en los comicios regionales para elegir a los gobernadores.

La oposición venezolana ha dicho que sus cinco gobernadores no se juramentarán a la Constituyente.

La ley venezolana establece que los nuevos gobernadores de los 23 estados del país deben ser juramentados en el Consejo Legislativo respectivo de cada región, de los cuales 22 de los 23 que existen se encuentran en manos del oficialismo.

Sin embargo, en un decreto publicado en la Gaceta Oficial que circula hoy en medios se establece que "los Consejos Legislativos no podrán juramentar a aquellas gobernadoras proclamadas y gobernadores proclamados que no hayan prestado juramento previo ante esta Asamblea Nacional Constituyente", integrada únicamente por chavistas, elegidos en una elección muy polémica en julio.

En ese sentido, los opositores Juan Pablo Guanipa, electo por el estado venezolano de Zulia (noroeste) y Alfredo Díaz que ganó en Nueva Esparta (noreste) señalaron a través de Twitter e Instagram, respectivamente, que los Consejos Legislativos de sus estados se han negado a juramentarlos en sus cargos.

Esto mismo ha ocurrido con la gobernadora electa por el estado Táchira (oeste), la opositora Laidy Gómez, según dijo a EFE un miembro de su equipo.

Por su parte, Niloha Delgado, presidenta del Consejo Legislativo de Mérida- otro estado en el que la oposición resultó vencedora- dijo a periodistas que el gobernador electo Ramón Guevara no será juramentado en el ente "hasta tanto no acuda a la Asamblea Nacional Constituyente".

El presidente del Consejo Legislativo del estado Anzoátegui, Julio Millán, advirtió lo propio al gobernador electo en ese estado, Antonio Barreto Sira, en declaraciones a los medios.

Por otro lado, las denuncias de fraude por la proclamación del chavista Justo Noguera en Bolívar (sur) continuaron hoy con la declaración del candidato opositor a la gobernación de ese estado, Andrés Velásquez, que presentó ante la prensa un acta del recuento de votos en una mesa que contradice los resultados oficiales.

El opositor mostró unas actas que estaban firmadas por los testigos del Gobierno y de la oposición y en las que se le otorgaba el triunfo.

El CNE, según la denuncia, cambió los resultados que allí aparecían para hinchar en los resultados finales el número de votos de Noguera y disminuir los de su rival.

Esta decisión ya ha sido rechazada por varios dirigentes opositores, entre ellos el gobernador electo de Zulia, Juan Pablo Guanipa, quien dijo que los cuerpos regionales de la Policía deben ser controlados por el gobierno local.