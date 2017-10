La Bomba Tucumana parece estar hecha para la pelea y siempre encuentra un nuevo adversario para descargar su furia.

Este jueves, fue Lourdes Sánchez quien fue tragada por el carácter beligerante de la cantante.

"Leí unas cositas que publicó Lourdes y esa fue la gota que rebalsó el vaso. Me dijo burra y la verdad es que es lamentable que una mujer se dirija así a otra mujer. Que yo tenga que tolerar que la señora Lourdes Sánchez de nadie, porque no es de Prada",

Y continuó: "Estoy buscando la paz acá y estar tranquila, hacer mi trabajo tranquila. Y ella tiene la sonrisa de nena buena, de ángel, que no lo es porque si habla mal de una compañera... No tenés necesidad, si sos la mujer del Chato Prada, ¿o no? ¿No sos la primera dama? ¿Qué necesidad tenés de pelearte conmigo que soy la mujer de nadie? No tenés necesidad de hacer esas cosas. Andá a pelearte con Susana Giménez en todo caso, no conmigo", agregó.

Al instante, Lourdes disparó: "Gladys, no necesito pelearme con nadie".

"Andá nena, ya sos una jovata, no te hagas la pendeja. Sos una acomodada y tenés triple cara", replicó la Bomba.

"¿Y la agresión, Gla? ¿Y la paz? Vos estás siendo muy agresiva... No conmigo porque a mí me importa muy poco lo que vos me digas, pero sí sos muy mala persona con mucha gente", contestó la pareja del Chato Prada.

La Bomba Disparó Contra Lourdes Sánchez “Tenés La Sonrisa De Nena Buena Y No Lo Sos

Ritmo Libre de Gladys "La bomba tucumana" - Showmatch - Programa 19/10/17

La mejor noche!!! de "La bomba tucumana" - Devolución - Ritmo libre - Showmatch 2017