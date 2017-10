Las respuestas a diez dudas sobre el escrutinio provisorio que dejaron las PASO

Durante las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agostopasado y también durante los días que siguieron a la elección existieron muchas dudas, planteos, quejas y confusiones en torno al sistema de recuento de votos de Indra.

Desde "¿Por qué cambió el resultado de la elección?", pasando por las actas que circularon con cero votos para algunos frentes, hasta las versiones en torno a la cantidad de data entry que trabajan en el proceso de datos o la razón de que los números se conozcan recién a las 21.00. Diez respuestas a diez preguntas que surgieron en el escrutinio provisorio:

¿Por qué en las últimas PASO el resultado se dio vuelta?

NA – Télam

Porque las mesas más favorables a Unidad Ciudadana cierran más tarde y están más alejadas de los centros de transmisión del Correo, desde donde se escanean los telegramas para luego ser enviados para su procesamiento al Centro de Cómputos, que opera Indra.

Por eso, a las 21.00 del 13 de agosto pasado, Esteban Bullrich superaba por 5 puntos a Cristina Kirchner pero al cierre del escrutinio provisorio ganaba por sólo 0,08%.

Sin embargo, a pesar del revuelo que generó la curva de los resultados, el

devenir de los votos fue igual al de las presidenciales de octubre de 2015

(primera vuelta). Al repasar esos resultados se ve que en esa elección, Mauricio Macriganaba por 5 puntos a las 21.00, la distancia se acortó a dos puntos a la medianoche y al terminar el escrutinio provisorio, el resultado se había dado vuelta. Terminó ganando Daniel Scioli por el 2, 53%.

¿Por qué se conocen los primeros números recién a las 21.00?

Los primeros resultados se dan a esa hora por una decisión exclusiva del

Ministerio del Interior. Alrededor de las 19.00, sólo una hora más tarde del

cierre de la elección en todo el país, Indra comienza a recibir los primeros

telegramas. Si las autoridades de la cartera que dirige Rogelio Frigerio lo

dispusieran podría verse el recuento en tiempo real.

¿Por qué no sucede? Según las fuentes consultados es para evitar la gran

fluctuación que se registra durante las primeras horas. Al ir cargándose los

resultados apenas llegan al Centro de Gestión de Datos (CGD), la información en simultáneo podría generar especulaciones en torno a resultados que, por su escaso volumen, no serían representativos de la elección.

¿Quiénes son y qué preparación reciben los data entry?

(Telam)

Los data entry que participan en el escrutinio provisorio son personal contratado para las elecciones. Se les imparte una capacitación y participan de diferentes pruebas antes del día de la elección.

En las últimas PASO fueron 3.000 los aspirantes que se eligieron para realizar el trabajo de data entry. Se capacitan en las mismas computadoras Hewlett Packard que se usan el día de la elección y bajo las mismas reglas: sin bolsos o mochilas, sin celular, sin opinar, sólo tomar registro, pidiendo permiso para ir al baño y levantando la mano si es necesario hacer una pregunta.

Una semana más tarde del entrenamiento sobre el sistema es el simulacro. Ambos días, capacitación y prueba, se pagan (la mitad de lo que se cobra el día del sufragio). Para las próximas elecciones se está realizanado durante este fin de semana una prueba extra con 800 data entry.

El día de la elección los data entry trabajan en dos turnos de 1.200 personas en cada uno: el primero de 18.00 a 24.00 y el segundo turno desde las 24.00 hasta terminar el escrutinio.

Además, en las elecciones trabajan 300 técnicos de Indra, de Argentina y de España.

¿Por qué tras la elección aparecieron actas en las que algunos de los principales partidos figuraban con cero votos?

Tras las últimas elecciones circularon telegramas en los que se veía cómo,

extrañamente, en ciertas mesas algunos de los frentes más representativos no tenían votos. Inclusive a estos documentos se sumaban las denuncias de muchos fiscales que decían haber votado en esos lugares y aseguraban haberle dado el sufragio al candidato que en las planillas figuraban en cero.

La realidad es que, durante el escrutinio provisorio, si el telegrama muestra que la cantidad de votos no supera el padrón de la mesa y los números son legibles, Indra debe a computar esos resultados a pesar de lo extraño que pueda resultar que un candidato aglutine los votos de toda una mesa.

Es responsabilidad de cada partido realizar luego las denuncias correspondientes a la Justicia. Desde la organización aclararon sin embargo en diálogo con Infobae que estos suelen ser casos aislados y que favorecen y perjudican indistintamente a distintos frentes, por lo que no suele modificar los resultados.

¿Es posible hackear el sistema?

(iStock)

Desde Indra responden que no y explican por qué: para las actividades de

difusión de resultados en Internet, la empresa usa un operador internacional que dispone de cerca de 30.000 servidores. Indra envía las páginas con los datos cada 5 minutos, y este operador lo replica en todos los servidores. El público no ingresa a su centro de cómputos, sino a alguno de esos servidores donde está replicada la información.

Un hipotético hacker podría vulnerar alguno de esos servidores, pero sería un hecho aislado en medio de una gran cantidad de ramificaciones en las que los datos también estarían presentes en otros lugares.

¿Quién dispone el orden en que se realiza el conteo de votos?

(Télam)

El conteo es por orden de llegada. No hay ninguna discrecionalidad. A medida que se van recibiendo los telegramas, los data entry los cargan.

Primero suelen computarse aquellos de los lugares más cercanos a los centros de transmisión digitalizada del Correo (donde se escanean los telegramas para luego enviarlos por una red privada al Centro de Cómputos) por la razón que son los primeros en entregarse.

¿Qué votos no entran en el conteo provisorio?

(Télam)

No entran al escrutinio provisorio, los telegramas que van a Incidencia Definitiva (aquellos que tienen más votos que votantes o no pueden ser ingresados al cómputo porque los datos no son legibles) y tampoco los que no llegan al Centro de Cómputos durante la noche electoral. En este último caso, el Correo avisa a través de un Acta Circunstancialque el telegrama no va a llegar (ya sea porque está perdido, el presidente de mesa lo incluyó en la urna y esta ya no se puede abrir, etc).

En la provincia de Buenos Aires, en las PASO se procesó el 95,68% de las mesas, el 1,67% fue a Incidencia Definitiva y para el 2,65% de las mesas se recibieron Actas Circunstanciales.

Es importante aclarar que los fiscales informáticos de todos los partidos políticos fueron recibiendo la información de cuáles eran las mesas que iban a Incidencia Definitiva y cuáles tenían Acta Circunstancial.

¿La actividad de Indra se limita a las elecciones?

(NA)

Indra tiene presencia en los cinco continentes y en distintos rubros. La sucursal Argentina fue la segunda que abrió la empresa en el año 1993 a muy poco de haber inaugurado su casa matriz en España.

Entre sus principales proyectos, además del sistema de votación, se destacan los sistemas de gestión de tráfico aéreo para el 100% de los vuelos de Argentina; las validadoras de SUBE para colectivos; su sistema de control de tráfico para autopistas urbanas; la fabricación, instalación y mantenimiento de molinetes de acceso y máquinas de ticketing para trenes urbanos y suburbanos de Buenos Aires y, para estos últimos, además el sistema de radio truncking digital Tetra, entre otros.

¿Cuántos son los encargados de realizar el trabajo de Data Entry?

(Telam)

Para elección del 22 de octubre serán en total 2400 personas las que ese día trabajarán en la carga de datos en el el edificio del Correo Argentino. Lo harán divididos en dos turnos: 1200 de 12 a 18 y los otros 1200 desde las 18 al final del proceso.

¿Desde cuándo se utiliza este sistema en la Argentina?

Las urnas que se utilizaron en las PASO bonaerense (Télam)

Indra trabaja en la logística de los procesos electorales desde el año 1997. La próxima será la elección número 11 para la empresa especializada en innovación, consultoría y tecnología.

¿Por qué la carga en la Provincia de Buenos Aires tarda más?

(Télam)

Porque a diferencia de otras provincias en Buenos Aires se desarrollan cuatro elecciones simultáneas y no sólo una. En tierras bonaerenses se eligen senadores, diputados nacionales, diputados provinciales y concejales.