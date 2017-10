"Se nos complicó porque el otro equipo también juega, a pensar que su lucha es por la permanencia. Creen en una idea, pero ahora las cosas no le están saliendo como desearían. Tienen un duro camino y por todo eso nos complicaron. Hay que corregir muchas cosas como siempre, tanto cuando se gana como cuando se pierde". Con estas palabras arrancó la conferencia de prensa el entrenador de Colón, Eduardo Domínguez, después de la victoria ante Temperley en Santa Fe, que los dejó con 12 puntos, aún invictos y peleando bien arriba en la Superliga.

Seguidamente, contó que la salida de Diego Vera fue por que estaba "muy cansado". "Se entregó para el equipo de gran manera. El sufrió el calor y por eso lo cambiamos", apuntaló, respecto a que el Sabalero terminó el partido jugando sin delanteros.

El DT sabalero siempre se destacó por ser lacónico y directo, con lo cual no sorprendió al contar su diagnóstico del complemento: "No entramos como debíamos en el segundo tiempo y fue ahí cuando Temperley aprovechó y nos complicó por errores que, desde ya, debemos mejorar. Sabíamos de las características ofensivas de Tomás (Chancalay) y por eso después pensamos en que se suelte y no esté tanto en una banda, y creo que lo hizo bien. Pero el calor nos desgastó y por eso tuvimos que cambiar. Que no hayamos tenido la pelota no quiere decir que hayamos perdido el control del partido".

Pero así y todo, sorprendió con su reflexión: "Me quedo con todo. Con lo bueno y lo malo, con lo negativo y positivo y que mantienen a Colón expectante. Sentíamos que era un partido que no se nos podía escapar. Entonces ante esa situación, es que había algo de preocupación, por ellos se venían. Más que nada, para tratar de tener siempre confianza, ya que cuando errás una vez lo hacés más seguido y había que evitarlo, siempre pensando en que el gol llegaría".

"Por suerte tenemos dos semanas para trabajar y para potenciar nuestra idea. Creemos mucho en nuestro potencial y también es verdad que hay un montón de situaciones que pensamos que podemos mejorar", concluyó.