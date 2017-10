Colón ganó y sigue invicto en la Super Liga

Colón de Santa Fe, uno de los cinco equipos invictos de la Superliga, recibe a Temperley, de mala campaña y con necesidad de sumar para no irse al descenso, en uno de los partidos que le dan continuidad este sábado a la 6ª fecha de la Superliga.

El inicio fue parejo, de estudio permanente y en el que ninguno cometió errores. Así también, tampoco había aciertos, con lo cual las situaciones de riesgo brillaban por su ausencia en los 10' iniciales. Paulatinamente Tomás Chancalay aparecía con su manejo recostado por izquierda y no como enganche como se pensaba. De esta manera hacía la diagonal y complicaba con sus pases en profundida, que no eran bien capitalizados por los delanteros sabaleros.

El Gasolero de a poco se fue animando y equiparó las acciones con una línea de cinco atrás y con la movilidad de Marcos Figueroa, que en todo momento se imponía en el mano a mano. Así y todo, no le alcanzaba para vulnerar a la valla defendidad por el ecuatoriano Alexander Domínguez.

Hasta los 29' no era la mejor presentación de Nicolás Leguizamón, al que le costaba cuidar la pelota y casi siempre perdía cuando le tocaba pivotear. Pero este deporte siempre sorprende y es así como, después de encarar de frente, abrió para un Diego Vera que desbordó y envió un centro que, con gran astucia, logró conectar Legui anticipándose a su marcador para mandarla a guardar.

Era el 1-0 para el Rojinegro, que a partir de allí se acomodó mejor en el partido. Tuvo el segundo en los piés de Diego Vera, pero se enredó con la pelota después del error de un marcador del Gasolero y que luego terminó controlando el arquero. Los minutos fueron pasando y Colón comenzaba a ratificar por qué se había adelantado en el marcador. De esta manera llegó el pitazo final de Hernán Mastrángelo para concluir el primer tiempo con la victoria del local por 1-0.

Lo liquidó en el cierre

El complemento mostró cosas diferentes, con un Colón que intentó ampliar la diferencia en los minutos iniciales, pero que se topó con un Gasolero que lo presionó y por momento no lo dejó jugar. Quizás la necesidad iba más allá de la claridad, porque situaciones creaba, pero no las cristalizaba en gol y tras cartón, se descuidaba atrás y el visitante era un peligro con la movilidad de Marcos Figueroa y el picante Ezequiel Montagna.

Los minutos fueron pasando y el trámite no era el mejor para el Sabalero, que comenzaba a sufrir un partido que parecía estaba controlado. Fue así como los cambios de Eduado Domínguez comenzaron a llegar con el fin de refrescar para ganar solidez y tenencia.

Solo se veía el resultado y Temperley se venía. Pablo Ledesma y Matías Fritzler se agigantaban en el medio para luchar un partido complejo, pero que recién terminaría de devolverle el alma al cuerpo al Sabalero con el gol sobre el epílogo de Marcelo Estigarribia, que llegó solo al vacío y definió con clase ante la salida de José Ayala.

De esta manera, Colón decretaba el 2-0 con el que ganó el partido y mantuvo su invicto en la Superliga al cabo de seis fechas. Llegó a los 12 puntos y por eso sigue prendido en los puestos de vanguardia, algo que ilusiona a sus hinchas y que no hace otra cosa ratificar el grato presente desde que Domínguez tomó las riedas. Hay muchas cosas por mejorar, pero hacerlo con halagos, es mucho más cómodo y mejor.



Formaciones



Colón: Alexander Domínguez; Gustavo Toledo, Germán Conti, Guillermo Ortiz y Clemente Rodríguez; Pablo Ledesma, Matías Fritzler y Cristian Guanca; Tomás Chancalay, Diego Vera y Nicolás Leguizamón. DT: Eduardo Domínguez.

Temperley: Josué Ayala; Gonzalo Escobar, Ignacio Bogino, Williams Rivero, Matías Nani y Marcos Pinto; Maximiliano Lugo, Adrián Arregui y Leonardo Di Lorenzo; Marcos Figueroa y Ramiro Costa. DT: Gustavo Álvarez.

Gol: PT 29' Nicolás Leguizamón (C).

Cambios: Ezequiel Montagna x Nani (T), 13' Marcelo Estigarribia x Nicolás Leguizamón (C), 23' Christian Bernardi x Tomás Chancalay (C) y Mathías Villasanti x Leonardo Di Lorenzo (T), 34' Diego Morales x Diego Vera (C).

Amonestados: Ledesma (C); Nani y Bogino (T).

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Estadio: Brigadier López.