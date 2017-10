Javier Mascherano y su visión tras la clasificación argentina.

"Nunca hemos buscado excusas y no las vamos a buscar, aunque en este proceso de tres años hubo muchísimas cosas y sin querer te terminás sintiendo afectado, cambios de entrenadores, de federación".

"Siempre tratamos de dar la cara y pretendemos sobre todo que sea un punto de partida diferente a futuro. No para nosotros, porque a nosotros, a mí por ejemplo, me queda muy poco. Intentaré llegar a Rusia, pero no podemos pensar solamente en nosotros y no dejar nada para los que quedan, esto tiene que ir más allá".

"Hubo dudas, tensiones, temor... nos hubiese encantado de llegar de otra manera y no con la soga al cuello hasta el último partido. Pero ahora hay que barajar y dar de nuevo, analizar todo lo que se ha hecho. Hemos llegado a un punto límite".

"Esta nueva conducción, tanto AFA como cuerpo técnico, nos han tratado de ayudar, todos quieren lo mejor para nosotros. Lo más fácil para nosotros hubera sido clasificar y seguir con la misma conducta y la misma idea (la de no hablar con la prensa) pero la Argentina tiene que cambiar por los que vienen, si seguimos de esta manera se va a hacer muy difícil para los chicos que vengan."

Reacción Mascherano Ecuador 1-3 Argentina Eliminatorias Mundial 2018 (10-10-2017) (04´30)