Piden quitar el cajero ubicado en el casino

El Concejo sancionó este jueves una comunicación que “solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que realice las gestiones pertinentes ante las autoridades que correspondan a los fines que procedan a trasladar y/o retirar el cajero automático existente de la Red Banelco que se encuentra ubicado en la puerta de acceso Oeste al Casino Santa Fe, del Dique I – Puerto de Santa Fe”, reza el texto votado.

“El tener un cajero automático a metros de donde se procede a jugar, incentiva y potencia varios de los comportamientos que conllevan a una profundización del problema de la Ludopatía. La intención es desalentar el uso del cajero automático por parte de las personas que no pueden resistir los impulsos a jugar, lo cual puede llevar a graves consecuencias personales o sociales”, explicó Ponce de León.

Vulnerabilidad

“Debemos proteger a la gente más vulnerable que asiste a los casinos o salas de bingo y posee esta adicción, que es una enfermedad crónica, que es la Ludopatía. En el año 2008, este cuerpo sancionó la Resolución N° 12756, iniciativa del concejal Carlos Suárez, donde le encomendaba al Ejecutivo a llevar adelante una campaña de concientización tendiente a prevenir la Ludopatía”, expresó el concejal Ponce de León.

“El tema de la cercanía o inclusión de un cajero automático en las instalaciones del propio Casino, no es un tema menor; todo lo contrario, en una problemática que se trata de corregir desde distintos ámbitos legislativos”, añadió.

Antecedentes

Lotería Nacional Sociedad del Estado, por Resolución N° 58/16 estableció “la prohibición de cajeros automáticos bancarios y/o máquinas expendedoras de dinero como asimismo la implementación de espacios donde se realicen empréstitos o transacciones de idéntica naturaleza mediante entrega de bienes, cheques, documentos u otros valores en el ámbito de la concesión otorgada al Hipódromo de Palermo”

En la ciudad de Rosario ya existe la Ordenanza N° 8418/2009, que le pone una distancia límite mínima a la instalación de cajeros automáticos en cercanías del Casino o salas de Bingos.

“En la Legislatura santafesina, no logró sanción definitiva una iniciativa, que obtuvo media sanción en la Cámara baja pero no tuvo el acompañamiento suficiente en el Senado por lo cual perdió estado parlamentario y no pudo convertirse en Ley”, explicó Ponce de León.

“Hoy debido al crecimiento de la problemática de la Ludopatía, se ha tomado conciencia en los diferentes ámbitos legislativos nacionales, provinciales y municipales del país, para darle un marco o encuadre jurídico que atempere la problemática de las personas que sufren esta adicción.

“El Estado tiene como primera obligación proteger la salud integral de la población, y se debe considerar en esta línea al juego compulsivo. La reciente resolución N° 58/2016 de Lotería Nacional Sociedad del estado va en este sentido”, finalizó.