MORIA, FURIOSA CON LA BOMBA TUCUMANA TRAS NINGUNEAR AL JURADO

A ella no se le escapa nada. Pese a que habían pasado 24 horas de aquel fuerte descargo de Gladys La Bomba Tucumana en la pista de ShowMatch, Moria Casán recordó sus palabras y disparó con todo.

"La Bomba no es figura. ¿Viste que ayer dijo, 'acá la única figura es Tinelli y ustedes (por el jurado) no son nada? Ella no será nada, yo soy Moria Casán... ¿perdón? Pero... ¡lo único que faltaba!", expresó, furiosa, al aire.

"En ese momento ella se cree que es el conductor. Hace una hermosa traslación de personajes. Como ve que todo mide, mide y mide, entonces dice 'el único es usted (por Marcelo) y ni yo ni los demás son nada... ¿Perdón? El jurado somos mucho... ¡por supuesto!", agregó, tajante.

¿Se animará Gladys La Bomba Tucumana a responderle a Moria Casán en ShowMatch?

