"HOY DEJÉ DE SER MORIA CASÁN"

BUENOS AIRES (Redacción) - Minutos después de conocerse la gran noticia de que Sofía Gala había sido elegida como la mejor actriz del Festival de Cine de San Sebastián, su madre, Moria Casán, le dedicó unas llamativas palabras.

"Hoy dejé de ser Moria Casan. Que placer! Comienzo a ser la mamá de Sofía Gala Castiglione. Orgullo total. Felicitaciones hija amada sos la mejor. La más talentosa. Gracias universo." exclamó la One en su perfil de Instagram junto a una foto de su amada hija.

Atrás quedaron los momentos de crisis y fuerte enfrentamientos entre ambas, todo parece haber sido parte del crecimiento de Sofía que hoy se muestra madura y afianzada en su profesión de actriz. Ser premiada con la Concha de Plata, la pone en un lugar de privilegio y consagratorio como profesional de la actuación.

En dialogo con Perfil la show-woman contó cómo vive este gran momento de Sofía: “Me da mucho orgullo mi hija. Ni siquiera usa mi apellido, no se hace la cool, no tiene escándanlos, es cero tilinga y le sobra talento”, afirma. Y al ser consultada por la polémica que generaron los dichos de Sofía sobre el rubro gastronómico sumó: “Sofía es una gladiadora de la vida y cuando la atacan ella redobla la apuesta, es una guerrera y en eso es igual a mí cuando lucha por sus ideales. Y esta película es el triunfo de la mujer. Y por qué no de las prostitutas sobre el medioevo neuronal que reina en muchas personas. Estoy orgullosa de mi hija. A partir de ahora soy la mamá de Sofía y no ella mi hija”, concluyó notablemente emocionada.