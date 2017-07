El actual concejal de Rosario y precandidato a diputado nacional por Santa Fe, Jorge Boasso estuvo presente este jueves en los estudios de Línea Abierta (Radio Uno - FM 101.3)

Boasso encabeza la lista como precandidato a diputado nacional de Cambiemos "Fuerza para el Cambio" y será secundado por la santafesina Inés Larriera, de la Fundación "Hoy por Mañana", que además es hija de Carlos Larriera, un conocido periodista santafesino. Tercero irá Roberto Marcon, de la ciudad de Reconquista.

Pese que la junta electoral de Cambiemos decidió "bajar" su lista, el edil igual se presentará en las elecciones de agosto. En tal sentido, Boasso señaló que "después de la proscripción política que hacía años que no se veía en este país, me las tuve que arreglar sólo (...) y bueno inscribí la lista en un partido que me prestaron, que aclaro que no me puso ningún condicionamiento" y advirtió: "que vaya paralelo y no vaya a una interna no significa que no me reinvidique como integrante de Cambiemos".

"La publicidad de nuestros actos comienzan desde ahora"

Respecto a las visitas del precandidato a distintos puntos de la provincia en medio de la campaña, Boasso manifestó que, en general, observó "los mismos problemas que veíamos cuando la recorrimos como candidato a vicegobernador en 2015, en algunos casos son fotos idénticas y algunas son con fotos de retroceso".

Y en el mismo sentido detalló: "Por ejemplo la carencia de infraestructura es te diría total (...) ir por las rutas santafesinas, son rutas de la muerte, tengo en mi página Web http://www.boasso24horas.com el lamentable ranking en donde Santa Fe está primera, excluyendo a Buenos Aires", en cantidad de muertes por accidentes de tránsito.

Y agregó: "Tiene que haber una inyección muy grande de dinero, por eso propongo que toda la plata de la deuda de la Nación vaya a infraestructura (...) por eso presenté la creación de un fideicomiso público para infraestructura, es una forma de asegurar que la plata no vaya a otro destino (...) creo que hay que modificar el Fondo Hídrico Nacional para que haya una mejor redistribución del Fondo que se nutre de un impuesto a la nafta".

Respecto a sus proyectos, el actual edil rosarino especificó: "Nosotros, hasta el día de hoy, ya enunciamos 10 proyectos y vamos a ir enunciando un proyecto cada dos días. Queremos llegar al último día de las elecciones con un número importante de proyectos que se van a concretar cuando lleguemos a Diputado (...) la publicidad de nuestros actos comienzan desde ahora".

En otro tramo de la entrevista Boasso advirtió que "Santa Fe tiene muchas dolencias, el esfuerzo para revertir ésto tiene que ser conjunto nación y provincia, por eso hay que conjugar ambos esfuerzos para que esta inyección en la inversión en infraestructura se de".

En defensa de la provincia

Una de las iniciativas del precandidato a Diputado es, tras las elecciones, proceder a la firma de un pacto con los diputados de la provincia, sin importar al color político al que pertenezcan, para defender los intereses de Santa Fe, en tal sentido, Boasso explicó que se trata de "un documento público en el cual nos comprometamos los nueve diputados que ingresemos y los que ya están, incluso a agenda abierta para que diputados de otras corrientes políticas que quieran incluir puntos lo hagan (...) deberíamos hacer este tipo de pactos a nivel nacional y deberíamos hacerlo provincialmente también".

Ante la consulta si está dentro o fuera de Cambiemos, el funcionario expresó: "Yo estoy adentro de Cambiemos pero con nuestras posturas, cuando no estemos de acuerdo lo vamos a decir, no vamos a ser levantamos".

Y agregó: "Todos somos oriundos de nuestras ciudades y hemos seguido viviendo en nuestras ciudades hasta el día de hoy, no somos como los integrantes de la otra lista que hace años que viven en la Capital Federal, que no caminaron la provincia ni se embarraron (...) esa es una nota distintiva, no vamos a ser delegados del Gobierno Nacional en Santa Fe sino que vamos a ser representantes de Santa Fe en la Nación".

Para finalizar, Boasso remarcó que "voy a ser diputado de la Nación pero a mí me elige el pueblo de Santa Fe. Voy a defender los intereses de la Argentina pero si los intereses de la Nación se contraponen con los intereses de la provincia no me va a tener de ese lado, voy a defender los intereses de Santa Fe".